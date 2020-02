JAGUARIÚNA TERÁ NOVA CRECHE NA REGIÃO DO FLORIANÓPOLIS

Jaguariúna deverá ganhar pelo menos mais uma nova creche neste ano. Atendendo à solicitação da Prefeitura, o governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de recursos para a obra, que vai atender crianças dos bairros Florianópolis e Primavera.

O próprio governador João Doria foi quem antecipou a novidade durante sua visita à cidade, no último sábado, 15 de fevereiro, para inaugurar, ao lado do prefeito Gustavo Reis, a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Centro de Educação Infantil (CEI) “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”, o maior centro de educação infantil de Jaguariúna.

Segundo o secretário municipal de Governo, Valdir Parisi, a nova creche terá capacidade para atender até 150 crianças e será construída com recursos do governo estadual, via FDE (Fundo para o Desenvolvimento da Educação). A Prefeitura de Jaguariúna cederá o terreno para a obra, que terá licitação e execução feitas pelo governo do Estado.

A nova unidade atenderá a uma demanda crescente no número de alunos que necessitam de vagas em creche na região do Florianópolis, inclusive com a projeção de crescimento populacional no bairro.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira