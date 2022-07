JAGUARIÚNA VACINA 55% DA POPULAÇÃO COM UMA DOSE DE REFORÇO CONTRA A COVID

Balanço da Secretaria de Saúde de Jaguariúna mostra que, até o último dia 25 de julho, um total de 32 mil pessoas, ou 55,2% da população da cidade, já haviam sido vacinados com uma dose de reforço contra a Covid-19 no município. Outras 8.370 pessoas (14,4%) foram imunizadas com duas doses de reforço.

No total, Jaguariúna já aplicou 148.055 doses desde o início da campanha de vacinação, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Foram 55.489 pessoas vacinadas com uma dose, incluindo crianças (95,7%) e 52.193 com duas doses da vacina (90%).

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, ainda há uma boa parcela da população que não concluiu o esquema vacinal. “É muito importante que essas pessoas se conscientizem da necessidade de completar o esquema vacinal, pois isso ajuda a reduzir a transmissão do vírus e o registro de casos graves”, avalia a secretária.

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que têm salas de vacinação. São elas: Nova Jaguariúna, Miguel Martini, Fontanella, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Cruzeiro do Sul.