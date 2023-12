JAGUARIÚNA VENCE PRÊMIO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES

Foto: divulgação

Jaguariúna mais uma vez recebeu uma premiação de destaque nacional. Dessa vez, a cidade foi a campeã do Anciti Awards, promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti). O prêmio tem o objetivo de reconhecer e homenagear as cidades e iniciativas que lideram a inovação nas áreas de Tecnologia da Informação (TI), Transformação Digital (TD) e inovação.

A entrega do prêmio ocorreu nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), e da coordenadora do Programa de Cidades Inteligentes da Prefeitura de Jaguariúna, Karina Rodrigues.

Jaguariúna venceu a premiação na categoria de cidades com até 100 mil habitantes. Os destaques do município que levaram ao primeiro lugar foram ações do projeto Smart Cities, Cartão Cidadão, implementação de aplicativos e incentivos fiscais para plantas de tecnologia e telecomunicações.

O ranking é gerado levando em conta uma combinação de respostas autodeclaradas e indicadores provenientes de fontes oficiais, que detalham as ações implementadas em cada localidade. A premiação é certificada pela plataforma Bright Cities, excelência em ISO no Brasil.

“É um orgulho muito grande para todos nós conquistarmos esse prêmio tão honroso e com tanta credibilidade, como o Anciti Awards. É o reconhecimento do trabalho de toda a nossa gestão, que tem compromisso com a melhoria da vida dos moradores. Muito obrigado”, disse o prefeito.

“Jaguariúna, no que diz respeito aos serviços digitais que oferece aos munícipes e à visão de futuro em apostar nos processos de inovação aberta, é referência para todo o Brasil. Desde 2020, a Prefeitura de Jaguariúna tem colecionado importantes premiações que reconhecem e selam o trabalho realizado. Agora, é com muita alegria que fechamos 2023 sendo agraciados com o Anciti Awards”, afirmou Karina Rodrigues.

Apenas neste ano, a gestão pública de Jaguariúna recebeu cinco premiações: Cidade Mais Inteligente e Conectada (Smart Cities), Prêmio Band Cidades Excelentes, Prêmio Município Agro, Prefeito Inovador e o Ancit Awards.