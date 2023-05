JAGUARIUNENSE VITÓRIA BRENTEGANI É APROVADA EM 9 UNIVERSIDADES, ENTRE ELAS UMA NA FRANÇA E OUTRA NA SUÍÇA

Reportagem: Susi baião

Fotos: Família

Prestes a completar 20 anos neste sábado (13), a jaguariunense Vitória Brenteganni é considerada um gênio dos estudos. A jovem que sempre estudou em escola pública, filha da professora Fabiana de Souza, e do Policial Militar, José Ronaldo Brentegani ( in memoriam), já tinha sido aprovada em oito universidades, incluindo uma na Suíça, e agora, foi aprovada em outra na França. Com tantas opções, a estudante ainda não decidiu qual universidade a mais quer incluir no seu curriculum, já que está no terceiro ano de Direito na USP – Universidade de São Paulo.

A faculdade Université Jean Moulin Lyon 3, na França, a qual Vitória foi aprovada, é uma parceria internacional Triangular de Ensino Superior (Pites), é regido por convênio assinado entre a USP, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3 e Université Jean Monnet Saint-Étienne. Na reportagem, a estudante explica como funciona essa parceria.

“Ela permite aos alunos que estejam cursando a graduação em direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo a obtenção de um diploma de licence en Droit, expedido pelas universidades francesas parceiras, com validade europeia. Com a faculdade de Direito da USP, essa parceria oferece dois diplomas. Ou seja, o programa de duplo diploma de direito da USP, com as Universidades de Lyon”, completou.

“Pretendo fazer um intercâmbio de seis meses no próximo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, mas mesmo que não faça, meu objetivo é terminar a faculdade com dois diplomas”, disse.

Para a mãe Fabiana, a filha é só orgulho. “Eu me sinto muito orgulhosa da filha e da mulher que ela se tornou, eu sempre soube que ela iria voar longe por todo seu potencial, mas confesso que me surpreendo cada vez mais a cada conquista dela e sei que vai brilhar cada vez mais. Desde pequena sempre foi uma filha especial, seu jeitinho meigo de ser e conquistar as pessoas ao redor dela sempre foi notório e ao começar a vida escolar foi deixando seu registro de carisma, doçura e a sua inteligência que enchia os olhos dos pais, dos amigos e da família de muito amor”, afirmou.

Veja a lista das sete instituições brasileiras que a jovem foi aprovada:

Direito – USP (8° lugar);

Ciências Econômicas – Unicamp (10° lugar);

Direito – Mackenzie (1° lugar);

Direito – PUC (3° lugar);

Gestão de Recursos Humanos – Fatec (4° lugar);

Química – IFSP (1° lugar);

Direito – USF.

Virando Bixo

Aos 17 anos foi aprovada em 8º lugar em Direito na Universidade de São Paulo (USP) no Vestibular Fuvest 2021. Participou do Virando Bixo 2020. Nota 10 na redação.

Além de ter sido aprovada em vários vestibulares, Vitória tirou a nota máxima na Redação do Vestibular da Fuvest 2021.

A aprovação foi a realização de um sonho que começou no ensino médio. Vitória sempre estudou em escola pública e, no 2.º ano, começou a buscar informações sobre vestibular. “Nunca tive um ensino voltado para o vestibular, então comecei a descobrir como funcionavam as notas dos vestibulares, como eram as provas e comecei a estudar pensando nos exames”, relatou a estudante.

O Virando Bixo é um projeto da EPTV – um simulado e que dá prêmios aos primeiros colocados nas duas categorias, Vestibulando e Treineiro.

Vitória ainda não decidiu qual universidade irá incluir a mais no seu curriculum, mas uma coisa é certa, ela é um orgulho para a família, os amigos, professores que participaram da sua história e para a cidade.