Jardim Guaçu Mirim I: Trecho da Rua Antônio Marquesi Sobrinho terá nova infraestrutura asfáltica

Nesta sexta-feira, 10 de maio, a Prefeitura de Mogi Guaçu começou a implantação da nova infraestrutura num trecho da Rua Antônio Marquesi Sobrinho, no Jardim Guaçu Mirim I. A empresa responsável pelo serviço já executa a preparação de base asfáltica, para que, na sequência, a via possa receber em definitivo a pavimentação asfáltica.

No local, foi removido todo o material de pavimento precário e, com equipamento de máquina recicladora de pavimento, o mesmo material pôde ser reutilizado como reforço do sub-leito. O serviço faz parte do programa de recapeamento asfáltico que atinge todas as regiões do município dentro de um pacote de 32 ruas e avenidas da cidade.

Recapeamento

No Jardim Guaçu Mirim I também foram contempladas com recapeamento asfáltico a Rua Profª Alice Campos da Silva e Avenida Waldemar Armani, além de trechos da própria Rua Antonio Marquesi Sobrinho e Rua Antenor Cardoso de Faria, totalizando 935,73 metros lineares de novo asfalto nessa região.

A Rua Profª Alice Campos da Silva recebeu 558,94 metros lineares de recapeamento entre a rotatória da Rodovia SP-340 e a Rua Antonio Marquesi Sobrinho. A Avenida Waldemar Armani foi contemplada com novo asfalto na extensão de 205,57 metros lineares entre a Rua Antenor Cardoso de Faria e o posto Rio Guaçu.

Já o trecho da Rua Antonio Marquesi Sobrinho recebeu 83,23 metros lineares de novo asfalto, enquanto a Rua Antenor Cardoso de Faria 87,99 metros lineares de recapeamento. Além disso, o trabalho foi feito ainda nas embocaduras das Ruas Adelino Ravagnani e Carmem Zanco Zamariam.

Este pacote foi iniciado em 2023 e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela pintura de sinalização de trânsito após a conclusão dos trabalhos.

A Administração Municipal tem investido nos serviços de mobilidade urbana e, até o momento, 137 vias do munícipio já receberam o serviço de nova malha viária em mais de três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, sendo este o maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da história da cidade.