Jardim Marajoara é o Campeão do 8º Torneio Guerreiros da Tribo de Futebol

No sábado, 05 de outubro, foi disputada na Praça de Esportes “João Castelo”, localizada no bairro Jardim Andrade, a final do 8º Torneio Guerreiros da Tribo de Futebol Amador, competição que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

As equipes do Jardim Marajoara e Parentes venceram seus adversários nas semifinais e disputaram o título de campeão em jogo de muitas emoções que terminou empatado em 1 a 1, levando a partida para a cobrança de pênaltis, e o time do Jardim Marajoara foi mais eficiente e venceu pelo placar de 6 a 5 levantando o troféu de Campeão do 8º Torneio Guerreiros da Tribo de Futebol.

A Comissão Organizadora premiou ainda com troféus o Artilheiro do Torneio, jogador Carlos Alberto do time West Ham e a Defesa Menos Vazada que foi a da equipe do Jardim Marajoara.