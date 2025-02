JBS inaugura Fábrica Educadora em Amparo (SP)

Foto: Divulgação Instituto J&F

Nova unidade recebeu investimento de R$ 3 milhões e oferecerá programas voltados à empregabilidade e desenvolvimento profissional

A JBS e o Instituto J&F inauguram neste sábado (15) a fábrica educadora de Amparo, no interior de São Paulo. O objetivo é oferecer formação e qualificação profissional para jovens da região. Com um investimento de R$ 3 milhões em infraestrutura e operação, a unidade capacitará 200 Jovens Aprendizes, de 18 a 23 anos, ao longo de 2025, por meio do Programa Evoluir.

Localizado na unidade de produção da JBS em Amparo, o espaço é um ambiente de aprendizado moderno, equipado com salas de aula multimídia com projetores, lousas interativas e câmeras, proporcionando uma experiência dinâmica e tecnológica. Também dispõe de um auditório, uma sala exclusiva para professores, vestiários e uma área dedicada a atividades esportivas, garantindo uma infraestrutura completa para a formação e o bem-estar dos alunos.

A cerimônia de inauguração incluirá diversas atividades recreativas abertas à comunidade. O evento contará com a presença de Daniel Ávila, Diretor Executivo de Operações In Natura da Seara; Rosangela Pereira, Diretora Executiva de Gente e Gestão da Seara; além da diretoria do Instituto J&F e autoridades locais.

A unidade de produção em Amparo, inaugurada em 1974, é um importante polo profissional da região, contando com mais de 2 mil colaboradores. Especializada em aves, atende às marcas Seara, Seara DaGranja e Swift.

Com duração de 12 meses, o Programa Evoluir oferece aos participantes uma combinação de uma hora e meia diária de atividades teóricas, com conteúdo exclusivo do Instituto J&F, e seis horas e meia semanais de prática, com possibilidade de efetivação na JBS após o quarto mês. O foco é promover o desenvolvimento de jovens e prepará-los para uma carreira na Companhia.

“O Evoluir é uma das principais portas de entrada para novos talentos na JBS. Aqui na unidade, o programa tem sido um grande sucesso, e esperamos fortalecê-lo cada vez mais, oferecendo aos jovens da região a oportunidade de desenvolver suas habilidades e iniciar suas carreiras conosco. O crescimento da operação ampliará ainda mais essas oportunidades”, afirma Lucas Henrique Steinmetz, Gerente da unidade de Amparo.

Além do Programa Evoluir, a unidade em Amparo conta com a iniciativa Germinare VET, que oferecerá 25 vagas para o Ensino Médio, para formação de futuros líderes na área de produção e supervisão fabril, com foco em veterinária, e o Programa Master de Produção, que capacita colaboradores internos para cargos de supervisão, com 90 vagas previstas para 2025. No total, serão mais de 300 vagas de educação.

O Instituto J&F, entidade responsável pela qualificação dos programas de jovem aprendiz da JBS promove uma formação que integra escola, empresa, família e comunidade. Em 2025, o Instituto completa 15 anos de existência, e, desde 2024, é a entidade qualificadora do Programa Evoluir, formando jovens para a JBS e outras empresas educadoras do Grupo J&F.

O investimento contínuo da JBS na formação de jovens e colaboradores reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento de talentos por meio de diferentes iniciativas educacionais.

As inscrições para o Programa Evoluir em Amparo devem ser realizadas pelo site: https://programaevoluirjbs.gupy.io/jobs/8016955

Serviço

Inauguração da Fábrica Educadora em Amparo (SP)

Quando: 15 de fevereiro

Horário: 8h às 12h

Local: JBS-Seara – Rod. João Beira, 2 – Conj. Hab. Alberto Marques, Amparo – SP, 13904-450

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.