JENNIFER IRÁ RESPONDER POR HOMICÍDIO DOLOSO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Na tarde de hoje o Delegado Seccional de Mogi Guaçu José Antônio Carlos de Souza, juntamente com O delegado de Itapira Anderson Cassimiro de Lima e a Delegada da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu, Edna Salgado Martins, informou que Jennifer Natália Pedro, mãe da pequena Isis Helena, responderá por homicídio doloso e ocultação de cadáver.

José Antônio disse que Jennifer é uma pessoa “Fria e calculista”, pois durante todas as fases da investigação, a mesma deu várias versões do ocorrido, e nenhuma delas teve consistência, sempre havia contradições.

Outro ponto levantado pelo seccional é que a mãe tinha o dever de cuidar da criança. Em depoimento Jennifer disse que não pediu ajuda porque havia muitas denuncias contra ela por maus tratos a Isis Helena, denuncias essas feitas ao Conselho tutelar por familiares paterno.

“Estamos aguardando o Ministério Público apresentar denuncia contra Jennifer, para que seja pedido à prisão preventiva da mesma, Sendo que a prorrogação da prisão temporária encerra no domingo”, comentou Souza.

O seccional ainda informou que as buscas no rio do peixe continuam, com apoio da Defesa Civil e pela Brigada de Itapira, em primeiro momento com sonar, posteriormente drone e por ultimo helicóptero. “A partir de agora as buscas serão acompanhadas pelo Dr. Anderson, delegado de Itapira”, concluiu José Antônio.