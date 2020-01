JH – Linhas gratuitas de circulares ganham dois novos ônibus em Holambra

As linhas de ônibus circular de Holambra passaram a contar essa semana com dois novos veículos para transporte diário de passageiros. Eles foram adquiridos pela Prefeitura em dezembro – um investimento de pouco mais de R$ 139 mil. A cidade é uma das poucas do país a oferecer transporte público gratuito à população e visitantes.

De acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, a oferta de circulares com “catraca livre, sem tarifas ao usuário, vai na contramão do que acontece na maioria das cidades brasileiras”. “Enquanto uns reajustam os valores de tempos em tempos, Holambra mantém o serviço disponível aos moradores sem custo”, reforça. “É um grande incentivo ao transporte coletivo e um valioso benefício aos trabalhadores”.

Os ônibus, ano 2009, são seminovos e têm capacidade para transportar até 40 pessoas sentadas. “São veículos mais novos, confortáveis e mais seguros. Uma melhoria importante para quem utiliza as linhas gratuitas”, afirma José Marcos de Souza, diretor municipal de Serviços Públicos.

A gratuidade dos circulares em Holambra foi estabelecida pelo ex-prefeito Celso Capato e é mantida até hoje, mesmo em tempos de escassez de recursos financeiros.