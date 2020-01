JH – Show de Férias promete muita diversão para a garotada a partir deste domingo

O período de recesso escolar em Holambra vai contar com dois domingos de muita diversão para a garotada. A nova edição do Show de Férias contará com atividades gratuitas que serão realizadas das 9h às 12h nos bairros Imigrantes e Palmeiras.

A festa começa já neste fim de semana. No dia 19, a Praça dos Imigrantes, onde acontece semanalmente a Quinta-Feira de Sabores, vai receber brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e cama elástica para agitar meninos e meninas. Para a manhã ficar completa, serão distribuídos gratuitamente pipoca e algodão doce. No domingo seguinte, dia 26, é a vez dos pequenos moradores do Palmeiras curtirem as brincadeiras no barracão da comunidade.

“Nem todo mundo tem a possibilidade de viajar neste período e nem sempre é fácil arrumar uma distração para a criançada”, falou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Queremos que quem ficou por aqui neste verão possa aproveitar bastante. E, desta vez, descentralizamos as atividades para que moradores de bairros mais afastados também possam participar”, disse.

Confira a programação do Show de férias 2020:

Domingo, 19 de janeiro, das 9h às 12h

Praça dos Imigrantes

Entrada gratuita

Domingo, 26 de janeiro, das 9h às 12h

Barracão da Comunidade de Santa Cruz – Palmeiras

Entrada gratuita