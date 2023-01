Joana Cortez e Julia Nogueira (Vinhedo), Allan Oliveira e Antomi Ramos, vencem a Pró na abertura do Circuito Beach Tennis

Com recorde de participantes, torneio em Valinhos deu inicio a temporada de 20 etapas

Campinas, 29 de janeiro de 2023 – Com partidas de alto nível, terminou neste domingo (29) a primeira etapa do Circuito Beach Tennis 2023, realizado no Na Quadra CT Lucas Sousa, em Valinhos (SP). Com R$ 20 mil em premiação total, e com cerca de 12 mil pessoas passando pela arena nos três dias, o evento reuniu atletas amadores e grandes nomes da modalidade no Brasil e no mundo. As finais masculina e feminina, tanto das categorias amadores e Pró, prenderam o grande público presente na abertura da temporada. As atenções principais do domingo ficaram para as quadras centrais, onde foram disputadas as semifinais e finais profissionais. O Circuito Beach Tennis 2023 conta com o incentivo da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo.

Na final feminina da primeira etapa, que contou com número recorde de inscritos em competições nacionais, a dupla formada por Juliana Martins (top 50 do ranking ITF) e Raquel Iotte (de Jundiaí) enfrentou Joana Cortez (do Rio de Janeiro e 12ª do mundo) e Julia Nogueira (Vinhedo). Com vitória por 2 a 0 (6 x 2 e 7 x 5), Joana e Júlia levam o primeiro título da temporada do Circuito na cidade valinhense.

Após a vitória, Joana comentou sobre o jogo. “A final foi uma batalha e desgastante, com dois jogos (semi e finais) com muito calor, mas foi importante para a nossa preparação (para a temporada)”. A carioca também elogiou o Circuito e falou sobre a diferença de clima na cidade, “sexo e quente, diferente do Rio de Janeiro. Sua companheira de time, Júlia também destacou a vitória e o primeiro título do ano. “Começando a temporada muito bem, em um jogo difícil e equilibrado”, complementou.

A final masculina Pró foi disputada pelas duplas Allan Oliveira (Brasil) e Antomi Ramos (espanhol e número 1 do Mundo) x e Doriano Beccaccioli (Itália) e Miguel Peres (Brasil). Allan e Antomi dominaram do início ao fim e venceram a primeira etapa do Circuito Beach Tennis por 2 a 0 (6 x 2 e 1), com folga.

Depois do jogo, Allan comentou seu segundo título ao lado de Antomi. “Bom estar de volta e dividir a quadra com o Antomi”, disse. Ele também ressaltou a presença do público que lotou as arquibancadas. “Que venham mais outras conquistas”, complementou. Já o italino número um do mundo comemorou a vitória. “Primeiro torneio do ano, incrível começar com vitória”, disse. “Quero Agradecer ao meu parceiro e ao treinador Lucas Souza e que 2023 seja incrível e ainda melhor”.

A segunda etapa do Circuito Beach Tennis 2023 acontece entre os dias 10 e 12 de fevereiro, na Arena Beach Tennis Vinhedo, torneio que já tem mais de 300 inscritos. No total, a atual tempoerada deverá contar com 15 etapas no estado de São Paulo e outras cinco em Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso e Pernambuco.

O CEO do Circuito Beach Tennis Carlos Eduardo Souza comentou que o ano de 2023 promete demais quanto ao nível técnico e de organização. “A temporada também traz novidades, com a inclusão de diversas cidades, como São José dos Campos e Litoral, no circuito”.

O Circuito Beach Tennis 2023 conta com os patrocínios da ICE 51, Zand Beach Tennis, Greeko, The Gardens, apoio do Na Quadra CT Lucas Sousa, Hotel Blue Tree Valinhos, Squad e realização da Asbra (Associação Brasileira de Criação e Desenvolvimento de Modalidades Esportivas) e Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo.