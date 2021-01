João Paulo & André se reinventam em um ano atípico com a esperança de um 2021 melhor

Em um ano totalmente atípico, como o de 2020, causado pela pandemia do coronavírus, muitos setores profissionais foram fortemente impactados. Entre eles, o entretenimento, que teve shows e eventos cancelados. Para mitigar essa situação e permanecer na ativa produzindo conteúdo para seus fãs, artistas tiveram que se reinventar fazendo lives e gravando novos trabalhos para divulgarem nas redes sociais.

E, foi desta forma, com muita resiliência, e também mostrando amor ao próximo, que João Paulo & André se mantiveram ativamente. Durante a pandemia, eles fizeram 15 lives, todas elas transmitidas através das redes sociais da dupla. Mais do que isso, arrecadaram quatro toneladas de alimentos que foram doados para famílias da cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, e região.

No mês de maio, a dupla gravou em 2020 o segundo DVD da carreira. Com três faixas inéditas, registrado na cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. O trabalho teve a produção musical de Juninho Sarpa, da JR Estúdios, A direção de vídeo foi de Leonardo Nemésio, da CH PhotoVideo. O registro seguiu todos os protocolos de higiene e segurança determinadas pelos órgãos de saúde.

Em outubro, eles lançaram, no Youtube, a primeira música do projeto, “Mi mi mi”. A faixa já está disponível em todas as plataformas de distribuição digital.

Mi mi mi:

Com 12 anos de carreira, a dupla tem conquistado a admiração e o reconhecimento por parte de contratantes e fãs, principalmente no interior do Estado de São Paulo, mais precisamente na Região Metropolitana de Campinas. Em 2021, a expectativa – e orações – é que o ano seja melhor e que todos possam se unir, abraçar, trabalhar, e cantando, com bastante alegria – e claro – muita música boa.

JOÃO PAULO & ANDRÉ

Unidos por uma paixão, a música sertaneja, e com o incentivo de amigos, os jovens João Paulo de Araújo e André Carlos de Lima, resolveram se unir, no ano de 2008, para formarem a dupla João Paulo & André. Nascidos na cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, em pouco tempo de união a dupla despertou o interesse de várias casas de shows da região, onde passaram a se apresentar regularmente, passando a dividir o palco com duplas consagradas no ramo sertanejo.

Meninos de família e criação a moda antiga, com jeito simples e donos de um dueto diferenciado, habilidosos no violão e na composição de músicas românticas, João Paulo & André conquistaram rapidamente o público por onde se apresentam e ganham cada vez mais uma infinidade de admiradores e fãs que os acompanham em seus shows.

Em 2010, lançaram o primeiro CD da carreira, intitulado “Imprevisível”, produzido por Davi Alan. No ano seguinte, foi a vez de um CD / DVD. O disco, “Feito Pra você”, também produzido por Davi Alan, teve a gravação do primeiro DVD Ao Vivo. Registrado, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste/SP, durante a Festa das Nações, que aconteceu na Usina Santa Bárbara, cerca de 10 mil pessoas cantaram e se emocionaram com as canções inéditas.

No ano de 2012, João Paulo & André lançaram o clipe da música “Minha sereia” para os fãs do romantismo. Dois anos mais tarde, foi a vez do lançamento do EP “Calma Aí Menina”, que teve ótima aceitação do público. Em 2016, a dupla gravou o disco “Agora Toma” – terceiro registro da carreira. A produção musical ficou a cargo de Flander Veras.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de João Paulo & André, acesse o site www.joaopauloeandre.com.br.