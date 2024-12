Joaquim Egídio recebe etapa final da Corrida dos Distritos domingo, 15

Crédito Foto: Carlos Bassan

Evento, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com a Proworld Promoções Ltda, tem um percurso de 6km

A etapa final do Circuito de Corridas dos Distritos de Campinas 2024 teve cerca de 500 inscritos. A prova, que será em Joaquim Egídio, está programada para o dia 15 de dezembro, com largada às 7h30, na Praça Arthur Geraldo Vicentini, s/nº, na rua Manoel Herculano da Silva Coelho, s/nº. As inscrições encerraram nesta segunda-feira, 9 de dezembro. Esta é a sexta etapa, que fecha a temporada. A prova tem um circuito desafiador para os atletas pelas ruas e estradas de Joaquim Egídio.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em parceria com a Proworld Promoções Ltda, tem um percurso de 6km para corredores a partir de 16 anos. A Corrida dos Distritos tem se consolidado em incentivar um estilo de vida saudável, reunindo moradores de Joaquim Egídio e Sousas, assim como atletas de outras regiões da cidade.

“A Prefeitura encerra o circuito e atende o objetivo que é democratizar uma modalidade que já é democrática, que é o atletismo, a corrida de rua, e de colocar eventos desse tipo em regiões descentralizadas da cidade, fora do circuito social de corrida de rua, que é geralmente aqui no Taquaral, Centro e região dos Shoppings”, disse o secretário de Esportes de Lazer, Fernando Vanin.

Retirada dos kits e premiação

Os participantes receberão um kit com camiseta, chip de cronometragem e número de peito. A retirada dos kits ocorrerá no dia 14 de dezembro, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Lagoa do Taquaral, entrada pelo portão 7.

Os troféus serão concedidos aos cinco primeiros colocados na classificação geral no feminino e masculino, além dos brindes oferecidos pelos parceiros. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.