JOGO DAS ESTRELAS MARCA VINDA DO MÁSTER DO CORINTHIANS, ESTREIA DE NETO NO ESTÁDIO QUE LEVA SEU NOME E ARRECADAÇÃO DE 600 KG DE ALIMENTOS PARA A APAE E LAR SÃO VICENTE

Além da prática esportiva, o Jogo das Estrelas teve caráter beneficente com o objetivo de arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal, e alimentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e o Lar São Vicente de Paulo.

A manhã do último domingo, 13, foi de muita emoção e festa. O Estádio Municipal “José Ferreira Neto” recebeu o duelo entre o Máster do Corinthians e a Seleção Master de Santo Antônio de Posse, com a presença do filho ilustre da cidade, craque Neto, que pela primeira vez, jogou no estádio que leva seu nome. Além do eterno ídolo da fiel e do Guarani, o evento contou com a participação de ex-jogadores como Ronaldo Giovanelli, Velloso, Souza, Wladimir, Zenon, Ataliba, Biro Biro, Ezequiel, Índio, entre tantos outros craques do futebol paulista e nacional.

A Seleção Máster de Santo Antônio de Posse abriu o placar, mas foi derrotada de virada por 5 a 1 para o Máster do Corinthians, com duas assistências e um gol de pênalti do craque Neto, e gols de Wladimir, Roger Guerreiro, Fininho e Ronaldo Giovanelli, que ao invés da habitual atuação como goleiro, jogou no ataque corinthiano.

Emocionado, Neto agradeceu aos organizadores do evento, e declarou seu amor por Santo Antônio de Posse e sua família. “Eu amo a minha cidade, a única coisa que estou sentindo falta é do meu irmão Richard que com certeza estaria aqui fisicamente, mas que espiritualmente está”, comentou. O craque ainda falou sobre a emoção de pela primeira vez poder jogar no estádio que leva seu nome e da receptividade do público que compareceu em peso para acompanhar a partida.

Além da prática esportiva, o Jogo das Estrelas teve caráter beneficente com o objetivo de arrecadar produtos e mantimentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e o Lar São Vicente de Paulo. Ao todo, foram doados cerca de 600 Kg de alimentos e mais de quinhentos itens de higiene pessoal e limpeza. A ação social ainda foi marcada pela doação do Supermercado Bonetti no valor de R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 para cada uma das entidades.

“Muito obrigado Craque Neto 10 por aceitar nosso convite e participar desse evento tão especial, unindo a prática esportiva e uma causa tão importante que é ajudar entidades que fazem trabalho social em nossa cidade”, frisou o prefeito, João Leandro Lolli. “Neto, você é merecedor de todas as homenagens e tem nossa eterna gratidão por levar o nome de Santo Antônio de Posse, Brasil afora por meio do futebol e do jornalismo, sempre com carisma, solidariedade e bom humor”, concluiu.

O evento foi aberto ao público e sem custo algum para o município.

Nome do fotógrafo: Victor Aznar