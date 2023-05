Jogo entre o Guarani e a Chapecoense terá operação especial de trânsito

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação de trânsito para a disputa entre o Guarani e a Chapecoense, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será nesta quarta-feira, dia 24 de maio, às 21h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

As ações operacionais da Emdec começam na madrugada de quarta-feira, com a reserva de vagas em trechos da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, entre a Rua Conde D’Eu e a Avenida Guarani. Também na Rua Roberto Gomes Pedrosa (entre as vias Imperatriz Dona Tereza Cristina e Alaíde Nascimento de Lemos); na Rua Conde D’Eu (entre as avenidas Imperatriz Dona Tereza Cristina e Princesa D’Oeste); e em trecho da Rua Avelino do Amaral, nas proximidades da Avenida Princesa D’Oeste, onde ocorrerá o desembarque dos jogadores.

Os bloqueios viários começam a partir das 19h. Serão fechados ao tráfego de veículos trechos no entorno do Brinco de Ouro. Confira os nove cruzamentos bloqueados.

– Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina x Rua Conde D’Eu;

– Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina x Avenida Guarani;

– Rua Roberto Gomes Pedrosa x Rua Alaíde Nascimento Lemos;

– Rua Avelino do Amaral x Avenida Princesa D’Oeste;

– Rua Rafael Andrade Duarte x Avenida Guarani;

– Rua Dom José Paulo da Câmara x Avenida Guarani;

– Rua Manoel Barradas x Avenida Guarani;

– Rua Durval Cardoso x Avenida Guarani;

– Avenida Guarani x Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina.

Também haverá um pré-bloqueio na Rua Conde D’Eu, na altura da Avenida Dr. Arlindo Joaquim de Lemos.

Serão quatro agentes da Mobilidade Urbana em campo, envolvidos no esquema operacional; além dos operadores da Divisão de Controle Operacional e equipes semafóricas.

Para esclarecer dúvidas sobre trânsito e transporte, acesse os canais do Fale Conosco Emdec, pelos telefones 118, site (portal.emdec.com.br/faleconosco) ou pelo aplicativo “Emdec”, disponível para download no Google Play e App Store. As ligações a partir de outra cidade ou DDD devem ser feitas no telefone (19) 3731-2910.