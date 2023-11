Jogos Estudantis do Município de Pedreira serão encerrados na terça-feira, 14 de novembro

A Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Esportes e Lazer, Educação e de Cultura e Economia Criativa, está promovendo o JEMPE 2023 – Jogos Estudantis do Município de Pedreira, envolvendo mais de 950 alunos das redes Estadual e Particular de Ensino, além da APAE.

“Após 30 anos o JEMPE está de volta, o retorno desta tradicional competição, está fazendo a cidade reviver de forma salutar as disputas que movimentam os jovens estudantes pedreirenses”, destacam Carlos Ângelo Panini, Ana Maria Cartarozzi Ferrari, Egle Silmara Nery Olivari e Jedson Panegassi, responsáveis pela organização dos jogos.

“Estamos envolvendo alunos nas categorias Pré Mirim, Mirim e Infantil, com jogos nas dependências do Estádio Municipal, Clube Náutico Joaquim Carlos, Esporte Clube Santa Sofia, Clube Recreativo Vale Verde e Quadra de Esportes da Escola Humberto Piva”, informa o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

Estão participando desta edição do JEMPE cerca de 950 alunos das escolas estaduais e particulares, contando com a participação da APAE de Pedreira.

A Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, enfatiza que todas as secretarias municipais estão envolvidas na realização do JEMPE 2023. “A união de todos está proporcionar momentos inesquecíveis aos alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, além do Ensino Médio”, concluiu.

João Paulo Nascimento, Secretário de Cultura e Economia Criativa, agradece todos os diretores e professores das escolas, equipe da Cultura e Imprensa da Prefeitura pelo importante apoio, além é claro de todas as demais secretarias e departamentos municipais que juntos estão viabilizando a realização do JEMPE em 2023.

“O JEMPE foi disputado durante 15 anos, e agora, após 30 anos de interrupção estamos revivendo seu retorno, nossos agradecimentos a todos os secretários municipais envolvidos, além é claro os diretores e professores que estão nos auxiliando na organização”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

A solenidade de premiação dos atletas e de encerramento do JEMPE 2023, está programada para a terça-feira, 14 de novembro, a partir das 19 horas, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.