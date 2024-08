Jogos Paralímpicos de Paris inspiram atleta de Paulínia que já conquistou mais de 180 medalhas no atletismo

Com deficiência visual, Thiago Souza é destaque nas competições de atletismo

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam nesta quarta-feira, 28 de agosto, e deve reunir mais de 4.400 dos melhores atletas paralímpicos do mundo inteiro. Representado por 279 atletas, o Brasil contará, também, com uma torcida apaixonada e que torce por políticas públicas e iniciativas que incluam pessoas com deficiência no esporte.

O atleta Thiago Souza, o Thiaguinho, de Paulínia, faz parte deste universo. Como atleta com deficiência e torcedor. No ano passado, ele competiu na Segunda Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, mas não obteve o índice para disputar a prova dos 100m na classe T11 (atletas cegos) em Paris. Agora, vai conciliar a rotina de treinos com a torcida pelos colegas que irão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Alguns dos atletas paralímpicos que estarão em Paris são amigos de Thiaguinho.

Na expectativa para o início dos jogos, Thiaguinho, que também acompanhou as Olimpíadas, fala do papel da competição para os atletas com deficiência. “É um momento muito importante, muito especial. Os Jogos Paralímpicos atraem a atenção das pessoas e reforçam o debate sobre a necessidade do incentivo ao esporte na inclusão das pessoas com deficiência”, comenta.

Thiaguinho corre há 20 anos e desde o início da carreira conta com o apoio da Gencons Empreendimentos, construtora com sede em Paulínia. Para ele, o patrocínio é essencial para os atletas. “O esporte é um importante caminho para pessoas com deficiência redescobrirem a vida e encontrarem novos talentos. E o apoio é essencial para o atleta mostrar todo seu potencial esportivo”, afirma.

Com mais de 180 medalhas conquistadas na carreira, Thiaguinho mantém uma rotina firme de exercícios e treinos para fazer bonito nas competições. Os próximos desafios são a 2ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, que acontecem em setembro. Thiaguinho irá representar a cidade de Paulínia. Em dezembro, o atleta vai correr no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa 2024 de Atletismo, onde pretende melhorar seu tempo e ficar entre os três melhores na categoria 400 metros. E os Jogos Paralímpicos são uma inspiração a mais para o atleta de Paulínia atingir seus objetivos.

Ernesto Donizete Moda, fundador e diretor da Gencons Empreendimentos, afirma que a trajetória e as conquistas de Thiago Souza são exemplos de força e superação. “O Thiaguinho é um campeão dentro e fora das pistas. E para nós, apoiar o sonho de um jovem tão determinado é motivo de orgulho”, comenta.

Em 11 edições dos Jogos Paralímpicos, o Brasil conquistou 373 medalhas. Seu melhor desempenho foi em Tóquio, onde ficou na sétima posição no quadro geral de medalhas. A expectativa para Paris é superar este ranking e alcançar um resultado histórico.

Sobre a Gencons Empreendimentos

A Gencons Empreendimentos tem mais de 20 anos de história no ramo imobiliário e é reconhecida por sua excelência na construção de empreendimentos residenciais na região. Tem sede em Paulínia e atua como construtora, incorporadora e financiadora de seus produtos.