Jogos PROERD 2024 foi encerrado com a premiação das equipes e atletas

A Polícia Militar, através do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência (PROERD) e a Prefeitura de Pedreira, representada pelas secretarias municipais de Educação e de Esportes e Lazer, promoveram a 17ª Edição dos Jogos PROERD, com o objetivo de incentivar a prática do Futebol de Salão, Queimada, Atletismo, Cabo de Guerra, Jogo de Damas e Cornhole, como lazer e divertimento dos alunos, através de um saudável intercâmbio esportivo entre os participantes.

As finais das modalidades de Cabo de Guerra, Queimada, Cornhole e Futsal foram disputadas na noite de sexta-feira, 25 de outubro, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão”, do Esporte Clube Santa Sofia, contando com a participação dos atletas de todas as escolas da competição, diretores, professores, técnicos, Sargento Martone Barreto de Oliveira – Comandante da Polícia Militar, Cabo PM Marcos Ascêncio, Prefeito Fábio Polidoro, Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, Secretário de Ci~encia e Tecnologia Elder Geraldo Alves, Diretora da Unicesumar Fernanda Ferreira, Diretor da Via Brasil Escola Silvio Ferreira, além de pais e familiares que lotaram as arquibancadas.

Na primeira decisão da noite, na modalidade Cornhole, a Escola Maria Elisa Vicentini Pintor venceu a Escola Maria Helena Ferraresso Armigliato e conquistou o título de Campeã;

Na modalidade Cabo de Guerra estiveram disputando o título as escolas Maria Elisa Vicentini Pintor e Humberto Piva, com a equipe da Escola Maria Elisa sagrando-se Campeã; Na modalidade Queimada estiveram em quadra os times das Escolas Professor José Jurandyr Piva e Humberto Piva, em jogo emocionante a equipe da Escola José Jurandyr Piva conquistou o título de Campeã; Na última decisão da noite destaque para o emocionante jogo de Futebol de Salão entre as equipes do Colégio Anglo e Humberto Piva, e o time do Colégio Anglo mostrou sua força e venceu a partida conquistando o título de Campeão do Futsal dos Jogos PROERD 2024.

Na premiação individual dos atletas os destaques foram: Jogo de Damas: Lorenzo Galo Romio – Colégio Anglo; 2ª Atleta mais Ágil da Queimada: Maysa Barros – Escola José Jurandyr Piva; Atleta Revelação do Futsal: Lorenzo Galo Romio – Colégio Anglo; Defesa Menos Vazada do Futsal, com apenas 4 gols sofridos – Colégio Anglo; Artilheiro do Futsal, com 06 gols marcados, Bernardo Ascêncio – Colégio Anglo; Artilheira da Queimada, com 25 pontos marcados, Lais de Alemida Torres – Escola Professor José Jurandyr Piva; Atleta mais Ágil da Queimada: Sophia Victor – Escola Maria Elisa Vicentini Pintor.

Pelo segundo ano, o Destaque da Galera, foi escolhido através de enquete realizada pela equipe do Esporte Pedreira pelo Instagram em parceria com o Esporte Clube Santa Sofia e a Ludi Sports, no total 10 (dez) atletas estiveram disputando o título, sendo campeões: Lavínia Athanásio do Colégio DUX, com 2.168 curtidas; Lorenzo Galo Romio do Colégio Anglo, com 1.485 curtidas.

O Prefeito Fábio Polidoro destacou a importância do evento, que reúne alunos das redes Municipal e Particular de Ensino, que estão cursando o 5º ano do Ensino Fundamental. “Quero parabenizar todos os alunos pela brilhante participação, independente do resultado. O mais importante é a confraternização”, enfatizou o prefeito Fábio.

Segundo o Cabo da Polícia Militar Marcos Ascêncio, responsável pela organização dos Jogos PROERD, durante a competição foi possível observar crianças chorando, sorrindo e comovendo-se em nome do esporte, além da participação efetiva dos pais, que das arquibancadas orientavam e vibravam com seus filhos. “Todos os objetivos foram alcançados, quero agradecer o total apoio do Prefeito Fábio Polidoro, da Secretária de Educação Mariângela Rodrigues, do Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato e toda a equipe, técnicos, árbitros, além dos nossos patrocinadores”, ressaltou Ascêncio.

Desde 2008, além da premiação por modalidades, a Escola que somar o maior número de pontos na premiação, é considerada a Escola Campeã dos Jogos PROERD. Na contagem geral, com 21 pontos, a grande vencedora foi a Escola Municipal Professora Maria Elisa Vicentini Pintor.