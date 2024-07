Jogos Regionais reúnem 300 atletas do Time São João

A Prefeitura de São João da Boa Vista, através do Departamento de Esportes e Time São João, realiza o 66º Jogos Regionais que acontecerão de 17/07 a 27/07, na cidade de Bragança Paulista.

A equipe do Time São joão, se prepara para partir amanhã, quarta feira (17), para mais uma etapa de seus jogos, desta vez, estarão reunidos em 300 atletas do Time São João, que ficarão alojados na Escola Municipal Zitta de Mello Barbosa, em 10 dias de competições. Participarão 49 cidades com várias modalidades.

São elas: Atletismo Masc. e Fem. Badminton Masc. Basquete Masc. Bocha Masc. Ciclismo Masc. Damas Fem. Futebol Masc. e Fem. Futsal Masc. e Fem. Ginástica Artística Fem. Handebol Masc. Judô Masc. e Fem. Natação Masc. e Fem. Taekwondo Masc. Tênis de Mesa Masc. e Fem. Vôlei de Praia Masc. e Fem. Voleibol Masc. e Fem. Desejamos Boa sorte a nossos atletas!