JOMI Estadual terá fase final disputada em Itatiba a partir de 14 de agosto

Campinas participa com 77 atletas dos 26º Jogos da Melhor Idade (JOMI) que prossegue até 18 de agosto, domingo

Campinas terá representantes no tênis, modalidade em que poderá brigar por pódio

Os Jogos da Melhor Idade (JOMI) Fase Final Estadual de 2024 serão abertos nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, às 14h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa, em Itatiba. Logo depois do desfile de abertura, o público poderá acompanhar a disputa da coreografia, a primeira modalidade com pontuação válida para a classificação dos municípios, que competirão até o dia 18 de agosto, data de encerramento dos 26º JOMI. A equipe de coreografia de Campinas homenageará a cantora Rita Lee.

A competição reúne atletas 60+ de 204 cidades das oito regiões esportivas do Estado de São Paulo, sendo que Campinas terá 77 competidores medalhistas de ouro ou prata na fase regional dos jogos, realizados no primeiro semestre, em Casa Branca.

O secretário municipal de Esportes e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, conceitua a realização dos jogos como um evento de múltiplos benefícios às pessoas envolvidas. “Além de estimular a melhoria do condicionamento físico durante todo o ano, incentiva a parte motora, emocional e provoca uma sociabilização significativa entre grupos de várias regiões do Estado. Sem contar, a competitividade que motiva a se alcançar o que parece improvável”, ressalta.

A Secretaria de Esportes do Estado é a promotora do evento que contará com 14 modalidades aprovadas pelos organizadores e atletas 60+: Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Adaptado e Xadrez.

Coreografia

Neste ano, a equipe de coreografia de Campinas vai homenagear a irreverente Rita Lee, a maior representante do rock brasileiro, que morreu no dia 8 de maio de 2023. Com uma apresentação leve e bem humorada, a equipe levará ao palco um dos grandes sucessos de uma das artistas brasileiras mais marcantes das últimas décadas. Nesta competição representarão Campinas: Rute, Rumiko, Cristina, Sueli, Salete, Carla, Aida, Moisés e Eliana, com idade entre 60 e 80 anos.

A delegação campineira ficará hospedada na Escola Estadual Professor Antônio Dutra, na avenida Benedito de Godoy Camargo, nº 215, Núcleo Residencial Dr. Luiz de Mattos Pimenta, em Itatiba.

Entre os atletas que vão representar a cidade, estarão Miriam Rodrigues Bezerra de Lima (atletismo) com 86 anos; Takeshi Goto (atletismo) e Kenji Shimizu (tênis de mesa e natação), que completam 90 anos no mês que vem.

No ano passado, o município de Sorocaba foi campeão dos JOMI, com São Bernardo do Campo em 2º lugar e São José do Rio Preto na 3ª colocação.