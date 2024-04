JOMI (Jogos da Melhor Idade) têm início na próxima semana, em 16 de abril

Na próxima semana, a partir do dia 16 de abril, os holofotes esportivos se voltam para a cidade de Casa Branca, que sediará mais uma edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI). Este evento, que celebra a vitalidade e o espírito competitivo dos mais experientes, contará com a participação de diversas cidades, entre elas, Pedreira, que se destaca com a inscrição em 15 modalidades distintas.

O JOMI representa não apenas uma competição esportiva, mas também um espaço de integração e promoção da saúde para os idosos. A diretoria da Melhor Idade é congratulada pelo seu empenho e dedicação nesta importante jornada esportiva; à frente da comissão técnica, a professora Bianca tem desempenhado um papel fundamental na formação e no treinamento dos competidores, preparando-os para alcançar seu melhor desempenho.

Em meio às expectativas para os jogos, Valdir Carlos Volpato, Secretário de Esportes e Lazer, expressou seu apoio e entusiasmo pelo evento. “Os Jogos da Melhor Idade são uma oportunidade única de celebrar a vida e a vitalidade dos nossos idosos. É inspirador ver tantas pessoas engajadas em uma competição que vai além do resultado esportivo, promovendo também o bem-estar e a integração social. Estamos confiantes de que nossos atletas representarão Pedreira com grande dedicação e espírito esportivo, e desejamos a todos uma competição repleta de momentos memoráveis e conquistas”, concluiu.