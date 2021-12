JORNALISTA EDINHO BAFFI LANÇA LIVRO XADREZ ELEITORAL

Com prefácio do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, a obra destaca estratégias de comunicação eleitoral e marketing político.

O jornalista Edinho Baffi lançou na última segunda-feira, 06 de dezembro, o livro

“Xadrez Eleitoral – as principais estratégias para vencer no tabuleiro político” na livraria Leitura, no Parque Shopping D. Pedro, em Campinas.

A obra tem o prefácio do vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo

Garcia, e é destinada especialmente para profissionais de comunicação,

assessores políticos e candidatos que disputam campanhas eleitorais nas

esferas municipal, estadual e federal.

Com 128 páginas, o livro é dividido em sete eixos temáticos – tabuleiro eleitoral; marqueteiro ou estrategista; construção de imagem; comunicação estratégica; arsenal de estratégias; discurso e persuasão; e imprensa e poder.

Segundo o editor da obra, Deodoro Moreira, o jornalista Edinho Baffi constrói um livro para aqueles que sonham com uma carreira política e para aqueles que já

estão na política e necessitam entender como enfrentar os desafios que se impõem no dia a dia, seja no executivo ou no legislativo.

”

Edinho esquadrinha os meandros da comunicação na área para que o político

encontre o caminho correto e o siga com firmeza sem se deixar atropelar por

erros que podem ser fatais”, explicou.

Moreira destaca também que “Xadrez eleitoral” deixa transparecer duas

características importantes da trajetória profissional de Edinho Baffi na comunicação política: seu profundo conhecimento de mais de duas décadas de

experiência na área e sua habilidade em apresentar com maestria aspectos

fundamentais e decisivos para quem pretende entrar em uma disputa eleitoral.

O AUTOR

Edinho Baffi é jornalista formado pela PUC-Campinas, universidade na qual

também se especializou em Segmentação Editorial. Tem MBA em Marketing

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e se tornou coach profissional pela

Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC).

Autor do livro “Comunicar com estratégia faz a diferença”, é especialista em Assessoria de Imprensa, Comunicação Pública, Gestão de Imagem, Prevenção e Gerenciamento de Crises e Marketing Político.

Edinho Baffi é professor convidado da PUC-Campinas para ministrar o curso

“Estratégias de comunicação para um mandato parlamentar”.

Nos seus 20 anos

de carreira, acumula inúmeros trabalhos de comunicação eleitoral em diversas campanhas para prefeitos e deputados. Foi também secretário de comunicação

da Prefeitura de Jaguariúna, responsável pela Comunicação Institucional da Prefeitura de Holambra, além de Assessor de Imprensa da concessionária Rota das Bandeiras.