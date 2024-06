Jovem Alana Passos representa Pedreira no Concurso “Miss São Paulo Teen Infantil”

Pedreira está em festa com a presença da jovem Alana Passos, de 4 anos, na final estadual do “Miss São Paulo Teen Infantil”. Alana venceu na Categoria Miss Teen Infantil e agora brilha entre as finalistas do mais importante concurso de beleza infantil e juvenil do Estado de São Paulo.

As semifinais do evento aconteceram em Campinas, com a apresentação de Leão Lobo. O concurso “Miss São Paulo Teen Infantil” é renomado por sua abrangência e relevância, cobrindo as categorias Mirim, Infantil, Pré-teen e Teen, englobando faixas etárias de 4 a 17 anos. Alana Passos destacou-se pela sua elegância e carisma, qualidades que a levaram a conquistar seu lugar na final.

A conquista de Alana Passos é motivo de grande orgulho para Pedreira, e sua jornada no concurso serve de exemplo e motivação para outras crianças e adolescentes. A cidade agora aguarda ansiosamente pela grande final, onde Alana demonstrará novamente seu talento e charme. Parabéns e boa sorte, os pedreirenses estão torcendo por você.