Jovem de Águas de Lindoia morre com suspeita de coronavírus no HC da Unicamp

Uma jovem de 23 anos, moradora de Águas de Lindoia, estava internada no Hospital de Clinicas da Unicamp onde faleceu na madrugada desta sexta-feira, dia 20, com suspeita de novo coronavírus. O HC da Unicamp está apurando se a morte foi mesmo pelo novo coronavírus (COVID-19). A jovem chegou em estado grave ao HC da Unicamp, na noite de quinta-feira, dia 19, levada por uma ambulância do Samu.

O HC da Unicamp informou que a jovem já estava em ventilação mecânica e não teve contato com nenhum caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Foi feita a coleta de material para exame e enviado ao Instituto Adolfo Lutz com pedido de prioridade.

A Prefeitura de Águas de Lindoia informou que a jovem já estava sendo acompanhada pelo serviço de saúde da cidade. Ela apresentava dificuldade respiratória, pressão arterial normal e não tinha febre. Mais dois casos são investigados na cidade, mas a prefeitura aguarda o resultado dos exames laboratoriais e ambos permanecem sintomáticos, em observação e isolamento domiciliar.