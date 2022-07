Jovem de Santo Antônio de Posse será atração do programa Canta Comigo

A apresentação no programa da TV Record será transmitida no próximo domingo, 31

Vitor Rodrigo da Cruz tem 14 anos, mas canta desde os 8. Ele faz parte do projeto Guri e escola Black Music, em Santo Antônio de Posse, sua cidade natal. No próximo domingo, 31, Vitor fará sua primeira apresentação em rede nacional às 18h, no programa Canta Comigo Teen da TV Record.

O programa é conhecido por revelar o talento musical de brasileiros como o possense Vitor. “A música transformou a minha vida, sinto que sou uma pessoa melhor quando canto”, reflete o jovem cantor. Entre seus gêneros musicais preferidos estão MPB, internacional e sertanejo.