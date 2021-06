Jovem desaparecida em Artur Nogueira é vista em Engenheiro Coelho

A jovem moradora de Artur Nogueira, Joyce Borges Castilho, de 24 anos, que está desaparecida desde a madrugada desta segunda-feira (31), foi vista andando em Engenheiro Coelho, segundo informações de familiares.

A família e amigos da moça tem usado as redes sociais para divulgar fotos dela e pedir ajuda para quem souber informações que possam levar ao paradeiro dela.

De acordo com familiares, Joyce deixou a casa de madrugada apenas com a roupa do corpo e um documento. Ela não levou celular e nem outro pertence.

A irmã de Joyce, Michele Borges, disse que ela saiu de madrugada sentido Engenheiro Coelho e que por volta das 06h ela foi vista passando pela praça de pedágio e que ela teria sido vista pela manhã andando na cidade.

___________________________ Continua após propaganda

Ela usava uma calça xadrez, blusa de manga cumprida na cor vermelha e uma touca na cabeça. “Ontem [domingo] nós jantamos todos juntos e ela apresentava estar bem, não houve nenhuma discussão, nenhum desentendimento.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Joyce pode entrar em contato pelo (19) 99624-1938 (Michele), ligar na Guarda Municipal 153 ou Polícia Militar 190.

O desaparecimento dela tem movimentado as redes sociais e mobilizado amigos e parentes.