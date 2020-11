Jovem é assassinada pelo namorado em Estiva Gerbi

Um caso de feminicídio foi registrado pela Guarda Civil Municipal de Estiva Gerbi no final da noite de segunda-feira, 9. Paloma de Sá, de 21 anos, foi morta após ser atingida por um golpe de faca no pescoço.

O autor deste crime brutal é seu namorado, de 23 anos, identificado como Paulo Henrique Santana.

Os GCMs Ferreira, Veiga, Patrícia e Joice foram acionado para o local do crime, na Avenida Adélio Caleffi Gerbi, no Centro, onde encontraram o Samu com os socorristas Moraes e Viviani prestando os primeiros atendimentos para Paloma.

Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro de Estiva Gerbi, mas entrou em óbito diante da gravidade do ferimento.

Paulo Henrique foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. Ele contou ao Delegado de Plantão que Paloma morava na residência de seus pais e que estaria no terceiro mês de gestação.

Eles se desentenderam sobre a realização de uma festa de “Chá de Revelação”. Os relatos dão conta que pais de Paulo dormiam na casa e acordaram ouvindo os gritos da vítima pedindo socorro. Os pais se depararam com Paloma ferida e Paulo com a faca na mão.

Ele ainda alegou que Paloma havia se cortado, mas a história não convenceu e Paulo foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado para a Unidade de Detenção Temporária de Itapira. Ele se encontra à disposição da Justiça.

O corpo de Paloma foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu e o velório e enterro da jovem deverão ocorrer nesta terça-feira, em Mogi Guaçu.