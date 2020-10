Jovem rouba carro e tenta atropelar PMs

Na manhã de quinta-feira (29), a Polícia Militar de Mogi Guaçu baleou e matou um rapaz de 27 anos, que havia acabado de roubar um carro na cidade e tentou atropelar policiais militares que o cercaram. Identificado como Diogo Apolinário Alves, 27, mas conhecido como Cigano, ele foi baleado após tentar jogar o carro em cima dos PMs.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição localizou Cigano com o veículo roubado. Por volta das 9h40, teve início uma perseguição, que terminou na estrada municipal “Policarpo Albino Canato”, de acesso ao bairro do Limoeiro, Zona Leste de Mogi Guaçu.

Cigano estava conduzindo um Chevrolet Corsa Classic e não obedeceu a diversas ordens para parar o veículo e se entregar. Ele preferiu tentar fugir dos policiais militares, dirigindo em alta velocidade por ruas e avenidas. Na fuga ele chegou a bater diversas vezes em guias das calçadas e contra o portão de uma empresa, também no Limoeiro.

Quando percebeu que o cerco policial se fechava, ele entrou em desespero e jogou o carro contra os PM. Nesse momento, Cigano foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido, consciente, à Santa Casa pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Porém, minutos depois de dar entrada naquele hospital, ele veio a óbito.

Cigano, ainda de acordo com os policiais militares, havia acabado de deixar o sistema prisional, de onde saiu no dia 1º deste mês e retornou a Mogi Guaçu. O corpo dele foi levado ao IML – Instituto Médico Legal e peritos do IC (Instituto de Criminalística) também estiveram no local.