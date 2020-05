Jovens arrecadam doações para ajudar famílias vulneráveis com a pandemia

Temos acompanhado as tristes notícias pelo mundo todo com a disseminação e o impacto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ceifando vidas, provocando insegurança alimentar para milhões de famílias mais vulneráveis.

Para enfrentar este quadro, o momento é de união, solidariedade, de ações coletivas.

Pensando nisso, dois amigos resolveram se juntar e ajudar ao próximo, Thiago Silvestre de Oliveira Malavasi, 37 anos, morador de Holambra, recebeu o convite de um amigo para arrecadar alimentos, roupas e brinquedos para uma família em Santo Antônio de Posse que estava passando por dificuldades.

O jovem diz que publicou em sua rede social e mandou mensagens aos amigos, a doação foi grande. Outras famílias carentes o procuraram pedindo ajuda. “Eu fui anotando os nomes, locais e as necessidades”, lembra Thiago.

Durante a entrega perceberam que algumas famílias não tinham cama, colchão, nem sequer botijão de gás para fazer suas refeições. Resolveram postar, e conseguiram com uma empresa a doação dos botijões, além de três colchões doado pela proprietária de uma loja da cidade.

“Não esperava que essa campanha tomasse tamanha proporção. Eu e meu amigo ainda temos a ideia de pintar algumas casas, fazer melhorias que são necessárias”, comentou o jovem.

Hoje eles são quatro amigos que estão sempre conectados, arrecadando as doações, e ajudando na entrega das mesmas. As doações e a lista das famílias ficam sobre a responsabilidade de Thiago.

Silvestre lembra que as pessoas interessadas em ajudar, devem entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99437-1834, que irão até vocês retirar as doações.

“Aprendi muito sendo solidário, pois se eu fizer a minha parte, cada um de uma maneira simples fará a sua para a construção de uma vida mais digna, humana e solidária”, finalizou.