Jovens da Fundação CASA de Campinas participam de oficina de Coquetelaria no Senac

Experiência apresentou oportunidades de qualificação profissional a adolescentes em medida socioeducativa

Quatro adolescentes da Fundação CASA Maestro Carlos Gomes, em Campinas, participaram de uma visita pedagógica ao Senac Campinas no dia 25 de abril. A iniciativa teve como objetivo apresentar o espaço educacional e as possibilidades de formação profissional disponíveis após o cumprimento da medida socioeducativa.

Durante o encontro, os participantes vivenciaram uma aula experimental do curso de Coquetelaria. Sob a orientação de um docente da área, aprenderam noções básicas sobre a preparação de bebidas não alcoólicas, técnicas de atendimento ao cliente e a importância da apresentação visual dos drinques. O contato direto com o conteúdo despertou o interesse pelo aprendizado e contribuiu para fortalecer os vínculos com o ambiente educacional.

A programação incluiu ainda uma visita à biblioteca da unidade, que está com ações especiais em comemoração à Semana Nacional da Leitura, e uma exposição dos trabalhos produzidos pelos próprios adolescentes no curso de customização de camisetas, oferecido pela instituição educacional nos centros socioeducativos.

Graças à parceria entre a Fundação CASA e o Senac, cada jovem atendido pode, após concluir a medida, escolher um curso profissionalizante de seu interesse, com matrícula garantida. A iniciativa visa apoiar a continuidade do processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos socioeducandos.

O diretor do CASA Maestro Carlos Gomes, Ronaldo de Oliveira Silva, destacou o impacto da experiência. “Eles passaram a enxergar possibilidades reais de mudança. O contato direto com o Senac fortaleceu o desejo de seguir novos caminhos e mostrou que há pessoas e instituições dispostas a apoiá-los”, afirmou.

“A oferta de cursos profissionalizantes após o cumprimento da medida é uma ponte concreta para a transformação. A educação é o caminho mais sólido para garantir inclusão e quebrar ciclos de vulnerabilidade”, declarou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

Sobre a Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade determinadas pelo Poder Judiciário, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.

Mais informações em: https://fundacaocasa.sp.gov.br/.