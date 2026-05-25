JOVENS DO CENTRO DO AUTISMO DE JAGUARIÚNA VIVENCIAM EXPERIÊNCIA EM PROJETO DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Um grupo de jovens pacientes do Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz”, em Jaguariúna, participou na tarde da última quinta-feira, dia 21 de maio, de uma experiência especial de inserção no mercado de trabalho na unidade do McDonald’s da cidade. A atividade marcou o início do projeto “Olhando para o Futuro”, iniciativa que busca promover vivências profissionais e ampliar as oportunidades de inclusão social e autonomia para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento.

Durante a ação, os participantes conheceram a rotina de funcionamento da empresa e vivenciaram, de forma prática e supervisionada, atividades do ambiente de trabalho.

A proposta do projeto é realizar mensalmente novas experiências em diferentes empresas do município, aproximando os jovens do universo profissional e fortalecendo habilidades sociais, emocionais e de convivência.

Inaugurado pela Prefeitura de Jaguariúna em março deste ano, o Centro Municipal do Autismo “Vânia Pereira Queiroz” já se consolidou como referência regional no atendimento especializado a pessoas com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento.

O espaço conta com uma equipe multidisciplinar formada por 51 profissionais e oferece atendimento em diversas especialidades, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a inclusão, o acolhimento das famílias e a promoção da qualidade de vida.

A diretora do Centro do Autismo, Maristela Chiavegato Cassiani, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos jovens atendidos pela unidade. “Foi uma tarde emocionante e muito significativa para todos nós. Ver esses jovens sendo acolhidos, aprendendo, interagindo e se sentindo capazes dentro de um ambiente de trabalho nos enche de esperança. O projeto nasceu para mostrar que eles têm potencial, sonhos e espaço na sociedade. Estamos olhando para o futuro com mais inclusão, dignidade e oportunidades”, afirmou.

Foto: Diego Monarin