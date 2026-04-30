FAZENDA FLORIANÓPOLIS É RECONHECIDA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna deu mais um passo importante na preservação de sua história. Em uma conquista considerada histórica para o município, a Fazenda Florianópolis foi oficialmente reconhecida como patrimônio de relevância cultural e teve aberto o processo de tombamento.

A decisão foi tomada durante reunião extraordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico de Jaguariúna (CONPHAAJ), realizada nesta quinta-feira, dia 30 de abril, na Casa da Memória de Jaguariúna. Na ocasião, os conselheiros analisaram detalhadamente o material arquitetônico e histórico do local e aprovaram, por unanimidade, tanto a inclusão no Inventário Municipal quanto a abertura do processo de tombamento do complexo.

Conhecida historicamente como Fazenda Serrinha, a Fazenda Florianópolis é considerada um marco na formação do município, especialmente no período da antiga Vila Bueno, no final do século XIX. As edificações presentes no local datam de cerca de 1870, evidenciando sua relevância como testemunho do surgimento e desenvolvimento da cidade.

A área protegida soma 18.060,25 metros quadrados e inclui a sede da fazenda, todo o complexo arquitetônico e ainda um sítio arqueológico, formando um conjunto de grande valor histórico, cultural e patrimonial.

O avanço só foi possível graças ao trabalho da administração municipal, do CONPHAAJ e do proprietário da área, consolidando um esforço conjunto voltado à preservação da memória local.

“A iniciativa reforça a política pública de valorização do patrimônio histórico de Jaguariúna e garante que futuras gerações tenham acesso a um importante capítulo da história do município”, informa a Secretaria Municipal de Cultura.

Foto: arquivo