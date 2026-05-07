1ª FeirArte Itinerante vai celebrar o Dia das Mães com cultura, gastronomia e valorização do comércio local no sábado, 9

Neste sábado, 9 de maio, a Secretaria Municipal de Cultura vai promover um evento voltado para toda a família. Trata-se da primeira edição da FeirArte Itinerante – Especial Dia das Mães, que vai acontecer na Praça Rui Barbosa, o Recanto, no Centro.

A FeirArte Itinerante reunirá cultura, gastronomia, música e artesanato em um ambiente acolhedor e repleto de atrações. “A iniciativa é proporcionar momentos de lazer, convivência e integração entre moradores e visitantes, além de incentivar a valorização dos artistas, artesãos e empreendedores de Mogi Guaçu”, disse o secretário interino de Cultura, Antônio Henrique Corsi.

De acordo com ele, o evento também será uma oportunidade para quem deseja comprar um artigo diferente como presente para o Dia das Mães. “No local, terão opções de presentes criativos e exclusivos do nosso comércio”, falou.

Além da programação cultural e gastronômica, a FeirArte Itinerante reforçará a importância do crescimento do comércio local, setor que movimenta a economia e mantém viva a tradição e a identidade da cidade. “Convido toda a população para participar do evento com os familiares e amigos e, assim, aproveitar um dia dedicado para a cultura, o entretenimento e ao incentivo dos empreendedores guaçuanos”, mencionou.

FeirArte Itinerante

A FeirArte Itinerante já tem datas e locais definidos para as próximas edições. A novidade é que, a partir de junho, o evento passará a ser realizado no período noturno, ampliando as opções de lazer, cultura e entretenimento para a população em diferentes regiões da cidade.

A programação terá início no dia 10 de junho, no Anfiteatro do Parque Linear do Córrego dos Macacos, na Zona Sul. Em seguida, a feira acontecerá no dia 8 de julho, no Parque Municipal Giuseppe Chiorato, o Pedalinho, no Jardim Novo II. Já a edição de agosto será realizada no dia 8, na Praça do Jardim Ypê I, na Zona Norte.

“A FeirArte Itinerante vai reunir artesanato, gastronomia, música e atrações culturais, para promover a valorização dos artistas e empreendedores locais, além de incentivar a convivência comunitária em espaços públicos do município”, finalizou Antônio Henrique ao informar que o evento passa a ser itinerante e não mais fixo no Centro Cultural, como ocorria anteriormente.