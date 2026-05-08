Projeto Cofre de Aventuras entrega minibibliotecas e promove oficinas em escolas de Mogi Guaçu

Iniciativa levou atividades literárias e educativas para cerca de 800 estudantes da rede municipal

Duas escolas municipais de Mogi Guaçu receberam nesta sexta-feira (8) uma programação especial voltada ao incentivo à leitura e à formação cultural de crianças por meio do projeto Cofre de Aventuras.

As atividades aconteceram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Iná Aparecida de Oliveira Marcondes, no Nova Canaã II, e na Escola Municipal de Ensino Básico Ubirajara Ramos, no Parque Residencial Ypê Amarelo.

Além da entrega de acervos literários permanentes, o projeto promoveu oficinas lúdicas e interativas que envolveram cerca de 800 estudantes ao longo do dia. A programação contou ainda com a participação do mascote Rudá, personagem indígena que auxiliou nas atividades conduzidas pela contadora de histórias.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à literatura infantil e incentivar práticas pedagógicas por meio da doação de minibibliotecas temáticas instaladas dentro das escolas.

Cada unidade recebeu um mobiliário pedagógico permanente em formato de cofre de tesouros, adaptado para funcionar como uma minibiblioteca lúdica e acessível. Os cofres reúnem 60 livros infantis inéditos, distribuídos em 15 títulos da literatura brasileira, incluindo versões adaptadas em braille para crianças com deficiência visual.

Além dos livros, o projeto também entregou materiais educativos como jogos pedagógicos, fantoches, massa de modelar, lápis de cor, giz de cera, canetas e folhas coloridas, estimulando a criatividade e fortalecendo o trabalho pedagógico nas unidades escolares.

O projeto conta com apoio da Neoenergia e do Instituto Neoenergia, por meio do Edital Transformando Energia em Cultura, viabilizado pela Lei Rouanet.

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