Jovens recebem certificados de conclusão no Curso de Formação ao Trabalho da Associação Pró Vida – Posse

Na noite desta terça-feira, 17 de dezembro, a Associação Pró Vida – Posse realizou uma emocionante cerimônia na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse , para celebrar a conclusão do Curso de Formação ao Trabalho por 20 jovens da 2ª Turma. Durante três meses, os participantes se dedicaram aos treinamentos para desenvolver habilidades e competências, atividades realizadas nas dependências da sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, com o objetivo de se prepararem para ingressar no mercado de trabalho.

Sob a coordenação de Margarete Bonfim, o projeto além dos treinamentos, incluem workshop de profissões, visitas a empresas e faculdades, além de diversas atividades práticas que proporcionaram aos jovens experiências enriquecedoras para sua formação. Como resultado do projeto, três dos formandos foram contratados pela empresa Grimaldi, que é apoiadora oficial da iniciativa.

A entrega dos certificados marca não apenas o fim de um ciclo, mas também o início de novas oportunidades para os jovens que participaram do curso.

As inscrições para a próxima turma já estão abertas, e os interessados podem entrar em contato pelo número: (19) 99881-6242.

A Associação Pró Vida – Posse segue com sua missão de transformar vidas por meio da capacitação e inclusão no mercado de trabalho, reafirmando seu compromisso com o futuro da juventude da cidade.