JP – Auxílio-transporte: Prefeitura de Santo Antonio de Posse pagou cerca de R$700 mil em benefício

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse efetuou, durante o ano de 2019, o pagamento de R$627.000,80 em auxílio-transporte. O benefício é ofertado aos estudantes possenses matriculados em cursos de nível técnico e superior não ofertados no município.

Os interessados em continuar a receber o auxílio devem se atentar aos prazos para realização do recadastramento. O mesmo vale para aqueles que não recebem o auxílio-transporte, mas pretendem fazê-lo em 2020.

O período de cadastro e recadastro no sistema da Prefeitura Municipal tem início na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Os beneficiários devem acessar o link disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal, preencher o formulário e, em seguida, comparecer ao prédio desta municipalidade, localizado na Praça Chafia Baracat Chaib, 351 – Vila Esperança, portando os documentos necessários para a finalização do cadastro/recadastro.