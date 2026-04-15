Judô da SEL conquista medalha e mira vaga no Paulista

A equipe de judô que representa a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) voltou a se destacar em mais uma etapa classificatória do Campeonato Paulista, no último dia 11.

No Inter Regional realizado em Leme, que reuniu mais de 700 atletas, os judocas da cidade enfrentaram categorias competitivas e conquistaram resultados importantes, reforçando a evolução do grupo.

Na classe sub-13, o principal destaque foi Heloísa, que garantiu o 3º lugar e assegurou vaga na Final do Paulista logo em seu primeiro campeonato oficial. O resultado evidencia o potencial da atleta, que demonstrou segurança e personalidade ao longo das lutas.

Também na base, Davi teve desempenho expressivo. Após ser derrotado na estreia, o judoca reagiu com quatro vitórias consecutivas, avançando até a disputa pelo terceiro lugar. Apesar de não subir ao pódio, a campanha foi considerada de alto nível, especialmente em uma categoria com mais de 30 competidores.

Próximo desafio será decisivo

Na classe especial, os atletas Fábio e Cauã não conseguiram a classificação nesta etapa, mas seguem em preparação para o Open, que será realizado nos dias 25 e 26, em Mauá. A competição representa a última chance de garantir vaga na Final do Campeonato Paulista.

A delegação foi acompanhada pela sensei Jaqueline Oliveira, professora da SEL, e contou com apoio da AABB.

Os interessados nas aulas de judô podem entrar em contato pelos telefones 3814-2144 (também WhatsApp) ou 3814-2145.