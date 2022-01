Judô Mogi Guaçu: equipe técnica faz planejamento para 2022

No último sábado, dia 8 de janeiro, o professor Antônio Silva, responsável pelo projeto de Judô da Secretaria de Esporte e Lazer/AJAS Mogi Guaçu, esteve reunido com os técnicos e auxiliares técnicos da equipe guaçuana, para concluir o planejamento de 2022. Entre os assuntos discutidos, a abertura de inscrições e de novos núcleos para o atendimento de crianças e adolescentes do município.

“Nossa meta é alcançar os quatro cantos da nossa cidade, conforme o desejo do secretário de Esporte, Raphael Locatelli, levando a modalidade de Judô aos bairros mais afastados e com pouca oportunidade de praticar um esporte, fortalecendo nossas escolinhas de base”, comentou o sensei Antônio.

Além do atendimento pelo projeto Formando Campeões, o professor destacou que a meta é também priorizar o atendimento dos atletas que participam de competições. “Daremos uma atenção especial para a equipe de rendimento e para os atletas de competições. Eles irão participar nesse mês de um intercâmbio no Centro de Excelência de São Bernardo do Campo e do Desafio 24 horas de Judô”, disse.

O projeto Formando Campeões no Esporte e na Vida atende crianças e adolescentes com idade entre 5 e 18 anos. 18 modalidades são disponibilizadas, sendo as aulas ministradas pelos professores da pasta e por parceiros (voluntários).

O interessado pode entrar em contato pelo telefone (19) 3811.8790, enviar um e-mail para sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou ainda comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada à Rua Cristóvão Colombo, 800, na Vila Paraiso.

São 18 modalidades em 10 praças esportivas: atletismo, atletismo paralímpico, basquete, baseball, futebol de campo, futebol americano, futsal, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, karatê, kendo, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis, voleibol e xadrez/damas.