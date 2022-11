Judoca de Artur Nogueira medalha em Jogos Escolares Brasileiro

Vinícius Henrique de Campos Mauro, de 14 anos, conquistou medalha de

bronze, após enfrentar 4 atletas de diferentes estados do país_

O Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Prefeitura de Artur

Nogueira, segue dando frutos e proporcionado conquistas para os jovens

nogueirenses. Neste final de semana, o atleta Vinícius Henrique de

Campos Mauro, de 14 anos, fez história e medalhou nos Jogos Escolares

Brasileiro (JEBs) 2022.

Entre os dias 31 de outubro e 15 de novembro, quase 6 mil

estudantes-atletas, de 12 a 14 anos, estarão no Parque Olímpico da

Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para a realização do JEBs. Para a

maioria dos participantes, essa é a primeira oportunidade de disputar

uma competição nacional de grande porte. No total, serão 17

modalidades em disputa, dentre elas o Judô.

Compondo a delegação que representará o Estado de São Paulo está o

jovem judoca nogueirense, Vinícius Mauro. Ele é aluno do 8º ano da

Escola Estadual José Apparecido Munhoz e participa Projeto de Judô

desde 2013, quando tinha apenas 6 anos.

A vida competitiva do atleta teve início esse ano e, mesmo com pouca

experiência, ele vem acumulando medalhas. No mês de junho, participou

da Seletiva Regional do Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP),

em São Carlos. Na ocasião, ficou em 2º lugar e garantiu vaga para a

fase Estadual da competição. Em São Paulo, Vinícius manteve o bom

desempenho e ficou com o Vice-Campeonato Paulista Estudantil. Essa

conquista o colocou na suplência da vaga para disputar o Brasileiro. Em

outubro, veio a convocação para integrar a equipe Paulista.

MEDALHA DE BRONZE

Na ultima terça-feira (01), Vinícius foi até o aeroporto de Congonhas

e, de lá, viajou junto com a delegação de São Paulo rumo ao Rio de

Janeiro. Após credenciamento, pesagem e cerimônia de abertura do

evento, Vinícius subiu aos tatames na sexta-feira (04).

Na primeira luta, venceu o atleta de Mato Grosso por Ippon (pontuação

máxima). Contudo, durante o golpe que lhe deu a vitória, Vinícius

cortou acidentalmente o queixo. Foi atendido pelos médicos do evento,

recebeu cinco pontos no corte e voltou às disputas. Na segunda luta,

venceu por Ippon o atleta do Amapá e classificou-se para as quartas de

final.

Na terceira luta, mais uma vitória por ippon, dessa vez contra o atleta

do Pará, garantindo a vaga para a semifinal. A quarta luta foi contra o

atleta do Rio de Janeiro. Apesar do excelente desempenho nos tatames,

Vinícius foi derrotado e ficou com a medalha de Bronze na categoria

Pesado.

“Essa foi minha primeira competição nacional. Estava preparado e senti

que dava, mas cometi um erro na semifinal e perdi. Aprendi que as

derrotas são importantes para construir vitórias maiores, e hoje foi

isso que aconteceu. Estou feliz com o resultado”, comenta Vinícius

Mauro.

ORGULHO NOGUEIRENSE

A medalha de Bronze conquistada por Vinícius foi motivo de

comemoração por parte da família, dos amigos de treino e da

comunidade escolar. “Toda a comunidade da E.E. José Apparecido Munhoz

sente-se muito orgulhosa pela brilhante participação e garra do

estudante Vinícius. Parabenizamos pelo seu excelente desempenho e pela

conquista da medalha de Bronze”, comemora a diretora da unidade escolar,

Rosemary Reinhardt.

A Secretária de Educação, Débora Sacilotto, também acompanhou e

vibrou com a conquista. “Vinícius foi meu aluno na EMEF Francisco

Cardona. Excelente estudante, merece todo o sucesso do mundo”.

Débora aproveita para reiterar sua admiração pelo Projeto de Judô.

“Sou fã do projeto, que toca inúmeras vidas positivamente e tem

auxiliado no desenvolvimento integral de nossas crianças. Temos o

projeto em muitas de nossas unidades e a secretaria segue à

disposição para ajudar no que for preciso”, reitera.

Vinícius é o segundo judoca de Artur Nogueira a conquistar uma medalha

em Brasileiro Escolar. Antes dele, Lucas Brito havia conquistado a prata

em 2016 e o ouro em 2017. “Os Jogos Escolares é evento um gigantesco

que transcende o campo esportivo. É um grande intercâmbio cultural que

desenvolve valores como espírito esportivo e o amor à pátria. Assim

como aconteceu com Lucas Brito, essa medalha será um marco na carreira

de Vinícius. Como nogueirense, me orgulho muito por isso”, comenta o

secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

A medalha de Vinícius também foi comemorada por sua equipe do

Projeto Judô Esporte Social. “Participar de um evento grandioso e

retornar com uma medalha prova para todos os nossos alunos que é

possível chegar onde eles quiserem. Gostaria de agradecer a toda a

comissão técnica do Estado de São Paulo, em especial ao sensei

Adriano Yamamoto, por terem cuidado de nosso guerreiro durante todo o

evento”, agradece o professor Rodolpho Lavoura.

A equipe Paulista ficou com o titulo de campeã no masculino, seguido

por Mato Grosso do Sul (2ª) e Rio de Janeiro (3ª). No Feminino São

Paulo também ficou com o título, seguido por Rio de Janeiro (2ª) e

Mato Grosso do Sul (3ª).