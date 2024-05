Judoca nogueirense conquista título de vice-campeão no Campeonato Paulista

Vinicius Mauro representou Artur Nogueira no último sábado (25), em Itapecerica da Serra

No último sábado (25), o judoca Vinicius Mauro, de Artur Nogueira, conquistou o título de vice-campeão do Campeonato Paulista de Judô. O evento, conhecido por reunir os melhores atletas do Estado, foi sediado em Itapecerica da Serra e promovido pela Federação Paulista de Judô.

O jovem de 16 anos venceu a primeira luta contra um atleta de Santo André por Ippon. Nas quartas de final, venceu um atleta de Peruíbe com uma chave de braço. Já na semifinal, Vinicius conquistou mais uma vitória por Ippon, após encaixar uma sequência de golpes – o que o qualificou para a final do campeonato, onde garantiu a medalha de prata.

O município nogueirense também foi representado por Evilyn Santana (Sub18 Meio Médio) e Mauro Félix (Sub18 Médio). Segundo o professor Rodolpho Lavoura, ambos fizeram lutas excelentes, mas foram derrotados na fase classificatória.

“Os dois conheceram o Judô através do projeto desenvolvido nas escolas municipais, e hoje figuram no cenário competitivo junto a atletas de grandes equipes. Isso nos deixa muito feliz e grato a todos os que confiam e apoiam esse projeto”, comenta Lavoura.

O professor completa que Vinicius Mauro iniciou o Judô com o projeto em 2013, e ingressou na equipe de competição logo após a pandemia. Desde então, o atleta tem demonstrado grande talento e acumulado muitas conquistas. “Tenho certeza que a medalha de hoje foi um grande marco para a sequência de sua carreira no esporte”, comemora.

O secretário de Esporte, Lazer & Juventude Caio Rodrigues parabeniza os judocas pela participação e pela conquista. “Essa é mais uma medalha que figura entre as grandes conquistas do esporte nogueirense. Em nome de toda a administração Lucas Sia, parabenizo os judocas que colocam nossa cidade junto a equipes de renome do esporte brasileiro. Muito orgulho de todos”, finaliza.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Os próximos compromissos do Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, será a fase classificatória dos Jogos Escolares e o Torneio de Judô de Mogi Guaçu. Ainda em junho, o Judô nogueirense lutará a Final do Campeonato Paulista Sub21 e o campeonato Paulista Master.