Judocas de Artur Nogueira conquistam 15 medalhas no final de semana _Participações em campeonatos renderam 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 7 de bronze_

Alunos do Projeto Judô Esporte Social conquistaram 15 medalhas apósparticipação em campeonatos neste final de semana. Os atletas subiramnos tatames da região para a fase Regional do Campeonato PaulistaAspirante Sub15/18 e a Copa Itapira.Das 15 medalhas, 6 são ouro, 2 são prata e 7 bronze. O projeto émantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria deEsporte e Lazer.

No sábado (17), os judocas João Henrique Schwarz (Sub15-Leve) e Iago

Vieira de Araújo (Sub18-Meio Leve) foram até São João da Boa Vista

disputar o Campeonato Regional Aspirante. O evento aconteceu no Ginásio

do Centro de Integração Comunitária (CIC) e reuniu os judocas

aspirantes (até faixa verde) da 8ª Delegacia Regional do Estado de

São Paulo.

João Schwarz conquistou a medalha de bronze, assim como seu colega de

equipe Iago Araújo. Com as medalhas, ambos garantiram a vaga para a

fase Inter Regional que acontecerá no próximo sábado (24), em Santo

Antônio de Posse.

“Foi a estreia de João e Iago em campeonatos classificatórios. Lutaram

contra a ansiedade e o frio na barriga. Cometeram erros comuns de

estreia, mas que não comprometeram a classificação para a fase

seguinte. Já na próxima segunda, retomamos a preparação para

corrigir os erros e superar a próxima fase”, comenta o professor

Rodolpho Lavoura.

No domingo (18), foi a vez da Copa Itapira. O evento foi realizado no

Ginásio Itapirão que reuniu centenas de judocas de mais de 30 equipes

da região de Campinas. Artur Nogueira foi representada por uma equipe

de 18 atletas que mesclou juventude e experiência.

“Temos um cuidado muito grande para inserir novos alunos ao judô

competitivo, evitando a especialização precoce que culmina no acúmulo

de lesões, frustrações e posterior abandono do esporte”, explica o

professor Lucas Vieira. “Eventos como o de hoje possibilita ao jovem

aluno vivenciar o mesmo cenário competitivo dos alunos mais graduados e

de seus professores. Isso gera uma segurança maior para o início da

carreira competitiva das crianças”, completa o professor.

DESTAQUES

Destaque para Julia Marques de Assis. A jovem de 14 anos mantém uma

crescente nos treinos desde o início do ano. Venceu todas as lutas e

sagrou-se Campeã Sub 15-Leve.

Destaque também para o professor André Júnior, que retornou às

competições após quatro anos afastado. André venceu todas as lutas e

sagrou-se Campeão na Categoria Sênior Médio.

Também conquistaram a medalha de ouro Lucas Silva Santos (Sub9-Médio),

Rafaela Inocêncio (Sub15-Meio Pesado), Vinicius Mauro (Sub15-Super

Pesado) e Michel Victor (Sênior-Meio Pesado).

Com a medalha de prata ficaram Pietro Pauloski (Sub15-Super Ligeiro) e o

Professor Lucas Vieira (Sênior-Meio Médio). Outros sete judocas

garantiram a medalha de Bronze: Francisco Aranha (Sub9-Leve), Gabriel

Franze (Sub11-Leve), Stefani Cardoso (Sub13-Meio Pesado), Emanuel

Quirino (Sub15-Meio Leve), Sophia Corrêa (Sub15-Médio), Evilyn Santana

(Sub15-Meio Médio) e Miguel Sena (Sub18-Meio Médio).

“É sempre bom acompanhar os resultados do Judô. Melhor ainda é ver

como a cada ano surgem novos guerreiros que sobem nos tatames e nos

representam. Em nome de toda a administração, parabenizo cada judoca e

cada família que confia seus filhos ao nosso trabalho”, parabeniza o

secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira