Judocas de Artur Nogueira garantem mais 5 vagas na final do Campeonato Paulista

Atletas conquistaram as vagas durante o Campeonato Inter-Regional neste sábado (26), em Amparo

No último sábado (26), o Projeto Judô Esporte Social de Artur Nogueira conquistou mais cinco vagas na fase final do Campeonato Paulista. Desta vez, as categorias em destaque foram sub9, sub11, sub15 e sub18 Aspirantes. No total, 11 judocas nogueirenses representarão o município na final.

As últimas vagas foram asseguradas em Amparo neste final de semana, durante o Campeonato Inter-Regional, evento que reuniu cerca de 500 atletas vindos de diversas cidades das Delegacias Regionais de Campinas e Araras.

O Projeto Judô Esporte Social é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

DESTAQUE PARA IAGO

O grande destaque nogueirense foi Iago Vieira de Araujo, de 16 anos, que dominou a categoria Sub18 até 66kg e sagrou-se Campeão Inter-Regional.

“Iago faz parte da nossa equipe de treinamento há um pouco mais de um ano. Ele é um dos atletas mais dedicados, não perdendo sequer um dia de treinamento. Há tempos ele almejava esta medalha, e hoje as performances dele nas lutas foram brilhantes, tornando-o merecedor desse feito”, celebrou o professor Rodolpho Lavoura.

Essa conquista marca a estreia de Iago em uma Final de Campeonato Paulista. “É difícil explicar o valor desta medalha. Busquei-a com toda a minha força e vontade. Agradeço profundamente o apoio da minha família, dos meus professores e dos colegas de treino”, compartilhou emocionado o judoca.

MAIS CLASSIFICAÇÕES

No decorrer do sábado, os judocas competiram em 20 lutas e acumularam 15 vitórias. Com esse desempenho, mais quatro nogueirenses também subiram ao pódio e garantiram classificações:

Lucas Silva Santos – 3º lugar na categoria Sub11 até 36kg;

Natália dos Santos Pereira – 3ª colocada na categoria Sub15 até 48kg;

Emanuel Rafael Inocêncio Quirino – 3º colocado na categoria Sub15 até 50kg;

Jorge Riquelme Gomes Campos – 3º lugar na categoria Sub15 até 55kg.

O Secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, parabeniza todos os judocas e expressa um prognóstico otimista em relação às classificações. “O que esses judocas estão alcançando é colocar o esporte nogueirense no mesmo patamar das grandes equipes da capital. Tenho muita confiança no trabalho conduzido por nossos professores e acredito que eles colherão excelentes resultados nas finais. Parabéns a todos”, elogiou o secretário.