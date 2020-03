Judocas de Pedreira participaram do Módulo de Arbitragem da Federação Paulista

Os professores e atletas do Esporte Clube Santa Sofia e da Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, estiveram participando do Módulo de Arbitragem da Federação Paulista de Judô, realizado no último dia 1º de março, na cidade de Cosmópolis.

Realizado pela 15ª Delegacia Regional da Grande Campinas, o Módulo de Arbitragem foi ministrado pelo coordenador nacional da Confederação Brasileira de Judô, professor Edison Minakawa.

Pedreira esteve representada pelos atletas Diogo Luis Loner, Rafael Panini e pelo professor Acácio Rodrigo. “Nossos agradecimentos a diretoria do Esporte Clube Santa Sofia e ao secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato, pelo importante apoio ao Judô de Pedreira”, enfatizou o professor Acácio Rodrigo.