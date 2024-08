Judocas nogueirenses garantem medalhas e vagas para fase final do Paulista Aspirante

Disputas aconteceram no último sábado (24), em Campo Limpo Paulista

A equipe de judô, mantida pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, participou, no último sábado (24), de mais um evento oficial da Federação Paulista. Ao todo, 16 nogueirenses disputaram a Fase Inter Regional do Campeonato Paulista Aspirante, em Campo Limpo Paulista. Além de medalhas, os judocas também lutavam por vagas na fase final do mesmo campeonato.

A professora Camila Vieira explica que a Divisão Aspirante é determinante para a vida competitiva dos alunos, pois é a fase em que o judoca realiza a transição de aluno para atleta. O evento contou com as estreias de jovens como Iasmin Araujo (10 anos), Maria Gabriela (10 anos) e Lucas Botasso (13 anos). “Esses alunos iniciam a vivência competitiva e, dependendo de seus objetivos e da maturação de cada um, passam a migrar para a equipe de competição”, completa a professora.

DESTAQUES

Um dos destaques foi Kauan Ferreira. O jovem, de 17 anos, conquistou ouro no Campeonato Paulista por Faixas na última semana. No sábado (24), Kauan venceu novamente todas as lutas e ficou com a medalha de ouro e o titulo de Campeão Inter Regional Sub18 até 81kg.

Outro destaque foi Natalia Pereira. A judoca, de 15 anos, conquistou medalha de prata no último campeonato e, desta vez, também venceu todas as lutas e garantiu a medalha de ouro e título de Campeã Inter Regional Sub18 até 48kg.

A terceira medalha de ouro do dia foi conquistada por João Paulo Sconfienza, de 13 anos. Em 2023, o nogueirense chegou na final do Campeonato Paulista Sub13. Este ano, mudou de categoria e está se fortalecendo para lutar no Sub15. No sábado (24), João venceu todas as lutas por Ippon (pontuação máxima) e conquistou a medalha de ouro e o titulo de campeão Sub15 até 45kg.

Além das medalhas de ouro, a equipe nogueirense conquistou duas de prata com Lucas Santos (vice-campeão Sub11 até 40kg) e Marina Tavares (vice-campeã Sub15 até 48kg). O quadro de conquistas se completou com mais três medalhas de bronze: Maria Gabriela Mamede (3ºlugar – Sub11 até 28kg), Flora Gonçalves (3ºlugar – Sub11 até 45kg) e Luara Karoline (3ºlugar – Sub18 até 63kg). Os oito medalhistas garantiram vagas para a Fase Final do Campeonato Paulista Aspirante, que acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O próximo compromisso do judô nogueirense será a Final do Campeonato Paulista Sênior, que ocorrerá no dia 07 de setembro. Michel Barbosa, André Jr., Camila Vieira e Karoline Marques garantiram a classificação e seguirão em busca de vitórias.