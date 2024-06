Julinão: Vamos criar uma nova tradição em sua cidade

Estive conversando com algumas pessoas sobre reavivar o comércio e a importância de dar continuidade nas tradições, e juntos pensamos em uma proposta que certamente animará cada cidade: o “Julinão”. Imaginem um dia inteiro na Praça Central de cada município, celebrando tradições juninas com música ao vivo, comidas típicas deliciosas, bingo e sorteios imperdíveis. Um evento para toda a família, em que diversão e solidariedade se encontram.

O “Julinão” não se resume apenas em uma festa, mas em uma oportunidade valiosa para apoiar os comércios, criando uma grande tradição regional. Juntos, podemos arrecadar recursos essenciais para entidades assistenciais e suas atividades tão importantes para a comunidade.

Além de criar um ambiente festivo e acolhedor, o evento irá incentivar o comércio da sua cidade, movimentando as ruas e as lojas. Essa é uma maneira de combinar o útil ao agradável, enquanto colaboramos para o crescimento econômico e social de cada local.

Convido as prefeituras, associações comerciais, Sincomercio, Fecomercio e todas as entidades assistenciais de cada cidade a participarem do projeto. Juntos, podemos realizar um evento que celebre nossas tradições, contribuindo positivamente para as causas importantes da nossa região.

Fiquem atentos para discutirmos mais ideias sobre esse projeto. Precisamos contar com o apoio de todos para tornar o “Julinão” um verdadeiro sucesso, mostrando o espírito caloroso e solidário de cada cidade. Para sugestões que possam fortalecer essa ideia, entre em contato pelo meu e-mail nelson@theodorojr.com.br.

Sou Nelson Theodoro Jr, boa semana a todos e fiquem com Deus!