Junta Militar convoca reservistas para Exar 2020

A Junta de Serviço Militar de Santo Antônio de Posse convoca neste mês de dezembro, entre 9 e 16 de dezembro, os integrantes da reserva do Exército Brasileiro que tenham se afastado do serviço ativo no período de 1º de dezembro de 2015 a 30 de novembro de 2020 para a realização do Exercício de Apresentação da Reserva – Exar 2020.

Esta é uma ação realizada anualmente pelas Forças Armadas e que tem como objetivo principal a atualização de dados e regularização da situação militar do pessoal da reserva, considerando uma possível necessidade de mobilização.

QUEM DEVE SE APRESENTAR?

Deverão comparecer na Junta Militar oficiais e praças de carreira transferidos para a reserva remunerada; oficiais demitidos do serviço ativo, sem perda do posto e patente; oficiais e praças temporários licenciados; aspirantes a oficial e oficiais da reserva não remunerada concludentes de cursos realizados em Órgãos de Formação da Reserva (CPOR/NPOR); portadores de Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) que tenham sido classificados em “Situação Especial“; e praças reservistas de 1ª e 2ª Categorias licenciados.

ATUALIZAÇÃO ON-LINE

A outra opção para participação no EXAR é a atualização de dados via internet, pelo site: www.exarnet.eb.mil.br. De forma on-line, o período de realização do exercício será de 1º de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.

Vale lembrar que na impossibilidade de realizar a atualização nesses períodos, presencialmente ou pela internet, o reservista poderá se apresentar posteriormente para cumprimento do EXAR, entretanto, arcará com o pagamento de uma multa, conforme previsto na Lei de Serviço Militar e seu regulamento.

INFORMAÇÕES

Para mais informações, entre em contato com a Junta Militar de Santo Antônio de Posse através do telefone (19) 3896-9015. O atendimento acontece no Paço Municipal, localizado na Praça Chafia Chaib Baract, nº351, Vila Esperança.