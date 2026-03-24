Justiça condena ex-prefeito interino de Paulínia a mais de 4 anos de prisão

Antônio Miguel Ferrari, ex-presidente da Câmara Municipal, foi sentenciado por concussão e poderá recorrer em liberdade

A Justiça de Paulínia condenou o ex-prefeito interino e ex-presidente da Câmara Municipal, Antônio Miguel Ferrari, conhecido como Loira, pelo crime de concussão. A decisão foi proferida em março de 2026 pela 2ª Vara do município.

De acordo com a sentença, o ex-parlamentar recebeu pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa. Ele foi condenado por oito práticas do crime, caracterizadas como continuidade delitiva.

Outros dois réus também foram condenados no mesmo processo. Taciana Félix Custódio recebeu pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, enquanto Márcio Rosa Santos foi condenado a 3 anos. Ambos deverão cumprir pena em regime inicial aberto.

Apesar das condenações, a Justiça concedeu aos envolvidos o direito de recorrer em liberdade. O processo agora segue em fase de recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Caso a decisão seja mantida após o trânsito em julgado, a Justiça deverá comunicar o Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos dos condenados.

A defesa de Antônio Miguel Ferrari informou que já apresentou recurso e contestou a decisão, alegando ausência de provas e irregularidades na sentença.

O ex-prefeito interino já havia sido afastado de suas funções públicas desde agosto de 2023 por determinação judicial.

Foto: Reprodução redes sociais

Fonte: Band