Guarda Municipal registra apreensão de adolescente e prisões por violência doméstica em Cosmópolis

Ocorrências foram atendidas nesta semana pela GCM; jovem tinha mandado de internação em aberto e casal foi detido após denúncia de descumprimento de medida protetiva

A Guarda Municipal de Cosmópolis registrou, nesta semana, duas ocorrências que resultaram na apreensão de um adolescente procurado pela Justiça e na prisão de duas pessoas envolvidas em um caso de violência doméstica.

Na manhã desta sexta-feira, 15 de maio, um adolescente com mandado de internação em aberto foi apreendido durante patrulhamento preventivo na região central da cidade. A ação fazia parte das atividades de combate a furtos e roubos na área comercial.

Segundo a Guarda Municipal, o jovem foi identificado com base em informações do setor de inteligência da corporação. Após a abordagem, ele foi conduzido à Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Depois dos procedimentos, o adolescente permaneceu à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, registrada na madrugada de quarta-feira, 13 de maio, a Guarda Municipal foi acionada para verificar uma denúncia de descumprimento de medida protetiva em uma residência de Cosmópolis.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram um homem com hematomas e, em um dos quartos, uma mulher chorando e também com marcas de agressão. Segundo o relato dela, o companheiro teria iniciado as agressões, e ela reagiu para se defender. O homem confirmou que houve luta corporal entre os dois.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal para exames. Na delegacia, o delegado determinou a prisão do homem por descumprimento de medida protetiva e da mulher por lesão corporal.

As ocorrências foram registradas pela Polícia Judiciária, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

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