Saúde de Holambra alerta população para importância de verificar situação vacinal contra o sarampo

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra faz um alerta para o risco de reintrodução do sarampo no território nacional e orienta a população a verificar a situação vacinal, especialmente pessoas que irão viajar ao exterior nos próximos meses, incluindo quem pretende acompanhar os jogos da Copa do Mundo.

Segundo o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, o momento exige atenção. “As autoridades de saúde têm acompanhado o aumento de casos de sarampo em países das Américas, principalmente no Canadá, Estados Unidos e México. Por isso, é fundamental que a população confira a caderneta e mantenha a vacinação em dia”, afirmou.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Wilma Gomes, explica que o sarampo é uma doença altamente contagiosa e que a imunização é a forma mais eficaz de prevenção. “Para garantir a proteção adequada, pessoas de 1 a 29 anos devem ter recebido duas doses da vacina contra o sarampo. Já para quem tem entre 30 e 59 anos, a recomendação é de uma dose. Idosos e outros moradores que tiverem dúvidas sobre a situação vacinal devem buscar orientação nas unidades de saúde”, destacou.

A verificação das cadernetas de vacinação e o atendimento à população serão realizados nas salas de vacina das unidades PSF Santa Margarida e PSF Imigrantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

O sarampo é transmitido pelo ar, por meio de tosse, espirro, fala ou respiração de pessoas infectadas, e pode causar complicações graves, principalmente em crianças pequenas e pessoas não vacinadas.