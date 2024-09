Justiça Eleitoral determina a remoção de “Notícia Falsa e Conteúdo Difamatório” atribuída ao candidato à Prefeito Fábio Polidoro e a estudantes e profissionais da Saúde de Pedreira

A coligação do candidato Dr. Paulo Begalli do PP, foi obrigada a retirar diversas propagandas eleitorais desde do início do pleito. Por ordem da Justiça Eleitoral a coligação foi obrigada a retirar o material publicitário com a sigla PL11, uma vez que o material, poderia confundir o eleitor dando a entender que o Partido Liberal PL seria o partido do mesmo ou estaria apoiando a sua candidatura. O PL 22 em Pedreira está na coligação do Prefeito Fábio Polidoro já que sua vice-prefeita Magda Bellix é filiada ao partido.

Ainda sobre propaganda eleitoral difusa, mais uma vez, a Justiça Eleitoral determinou que o candidato a vice-prefeito pela mesma coligação, Lica Di Araújo, retirasse de suas redes sociais conteúdos injuriosos e difamatórios e falsas alegações que afetavam negativamente a imagem do Prefeito Fábio Polidoro (Republicanos). Dentre as alegações falsas o candidato a vice, acusa a atual gestão “de distribuir remédios apenas aos amigos”, “de ameaçar e constranger funcionários terceirizados e também servidores públicos”.

O Prefeito Fábio Polidoro perguntado sobre as acusações disse: “essas acusações são falsas e os responsáveis terão que responder na Justiça e poderão ser punidos conforme a lei. Sempre trabalhamos com a verdade e não vou permitir que pessoas maldosas e irresponsáveis manchem o trabalho que realizamos na nossa cidade de Pedreira e principalmente o trabalho responsável realizado pelos nossos servidores públicos da saúde”.

Participante do mesmo grupo politico, a candidata Lucimar Rodrigues também colocou em suas redes sociais notícias tendenciosas e falsas sobre um bingo realizado em um Posto de Saúde. Mais uma vez a Justiça Eleitoral, apurando os fatos, determinou que o conteúdo fosse retirado por não condizer com a verdade. “A atividade “Bingo” faz parte de uma terapia de saúde integral, preconizado pelo SUS e que tem como objetivo integrar idosos que sofrem com depressão, melhorar a sua autoestima e convívio social”, relatou o atual Prefeito.

Outro caso de difamação e veiculação de notícias falsas é referente ao perfil “Apontador Pedreira” que vem postando conteúdos difamatórios contra o atual Prefeito e candidato Fábio Polidoro. Com o intuito de coibir práticas não republicanas a Justiça Eleitoral determinou a identificação e o fornecimento de dados cadastrais do perfil “Apontador Pedreira”, bem como, a remoção de conteúdos nitidamente difamatórios.

O cenário eleitoral em Pedreira tem sido pautado por disseminação de Fake News. Coibir ações desse tipo é essencial para garantir que o processo eleitoral seja pautado por propostas e pela verdade dos fatos. O eleitor deve ficar atento e sempre que puder, checar a veracidade dos conteúdos.